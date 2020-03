Maduro dispuesto a dialogar con Iván Duque, tras la propuesta de mediación de Pastrana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró dispuesto a aceptar la propuesta de mediación con Colombia planteada por el expresidente Andrés Pastrana, quien se ofreció a establecer un puente de diálogo entre Caracas y Bogotá para atender la situación del coronavirus en la extensa frontera común.

"Tengo diferencias ideológicas y políticas con Pastrana, pero puedo hablar con él con respeto y cordialidad (...) Hizo una propuesta interesante y yo la agarro", dijo Maduro desde el Palacio de Miraflores.

#EnVivo 🔴 | Pdte. @NicolasMaduro: Estoy presto para dialogar con el presidente de Colombia, Iván Duque, para enfrentar coordinadamente al #Covid_19 en la frontera #MaduroValentíayDignidadpic.twitter.com/NadwOUjA9x — MIPPCI (@Mippcivzla) March 26, 2020

El mandatario venezolano considera que ante la crisis por la pandemia del coronavirus, en Colombia hay un estado de opinión pública que obliga a una coordinación de mayor nivel entre ambos Gobiernos. "Estamos obligados a eso", dijo.

"Estoy de acuerdo con el diálogo, a pesar de todas las diferencias, la conspiración de Duque y su apoyo a grupos terroristas para que vengan a matarme", expresó el Jefe de Estado, quien adelantó que su canciller, Jorge Arreaza, se encargará de conversar con Pastrana en las próximas horas.

Maduro alertó que el panorama es crítico en la frontera de La Guajira (occidente de Venezuela y Norte de Colombia), debido al coronavirus. "Los pueblos indígenas enfermos y nadie los atiende, la situación en Cúcuta también es exponencial, tenemos que atender la frontera", dijo.

El pasado miércoles, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana declaró al diario El Tiempo que estaba dispuesto a ser mediador de un diálogo entre Duque y Maduro, en vista de la emergencia sanitaria.

"Estamos hablando de ciento de miles o millones de colombianos y venezolanos que se van a morir y no podemos permitirlo simplemente porque Duque no debe hablar con Maduro o porque Pastrana no debe hacerlo. No. La política la resolveremos después, ahora salvemos vidas", manifestó Patrana.