Merkel asegura encontrarse "muy, muy ocupada" pese a estar en cuarentena, pero lamenta "no tener ningún contacto personal"

Este jueves, la canciller de Alemania, Angela Merkel, compartió en vivo la experiencia de su cuarentena, que observa desde el pasado domingo.

En su discurso dijo que está "muy, muy ocupada" y pasa mucho tiempo trabajando por videoconferencia y teléfono; no obstante, admitió que extraña reunirse con sus ministros.

"Echo de menos no poder asistir personalmente a las reuniones del gabinete; por ejemplo, no ver a las personas o no tener ningún contacto personal", cita la declaración de Merkel el canal RTL.

La canciller se aisló debido a que el médico que le administró una vacuna contra la infección neumocócica dio positivo de coronavirus. Desde entonces, Merkel ha sido sometida a dos pruebas, dando negativo en ambas ocasiones. El tercer y último test se le realizará al comienzo de la próxima semana.

Entre tanto, según los últimos datos en Alemania se han diagnosticado 36.508 casos de coronavirus, 198 de los cuales han resultado fatales.

¿No sabe si necesita hacerse la prueba del covid-19? Complete nuestro cuestionario para averiguarlo.