Bolsonaro dice que los brasileños no se contagiarán con el coronavirus porque "pueden sumergirse en una alcantarilla y no les pasa nada"

El mandatario brasileño cree que ha habido más infectados de los registrados en su país pero que sus anticuerpos han ayudado a que la enfermedad no prolifere.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado que a los brasileños no les afectará el coronavirus porque pueden "sumergirse en una alcantarilla y no les pasa nada".

El mandatario ha vuelto a minimizar públicamente los efectos de esta pandemia, en el país suramericano donde se registra el mayor número de contagiados y donde ya han muerto 77 personas por este virus.

Bolsonaro fue consultado por la prensa a las afueras del Palacio de la Alvorada, sede del Gobierno, sobre la posibilidad de que la situación de Brasil fuera similar a la de EE.UU., país que ocupa el primer lugar de casos contabilizados en el mundo con 85.996 contagiados, y cuyo presidente, Donald Trump, mantiene una actitud similar a la de su homólogo frente a la covid-19.

"El brasileño tiene que ser estudiado"

El derechista considera que en su país no llegarán al punto de contagio que existe en EE.UU. porque "el brasileño tiene que ser estudiado". "Él no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada", aseveró.

El presidente, quien previamente declaró que el coronavirus es una "gripecita" y que los medios de comunicación han causado alarma en la población, dijo también que piensa que "mucha gente ya fue infectada en Brasil, hace pocas semanas o meses, y que ellos ya desarrollaron anticuerpos que ayudan a que el virus no prolifere".

"Bolsonaro no pone la vida como algo clave"

En entrevista con RT, el exministro de Salud brasileño, Alexander Padilha, afirmó que el jefe de Estado de ese país "no pone la salud de las personas en el centro de su preocupación". "Es la postura de un presidente que nunca ha puesto la vida como algo clave".

El presidente brasileño ha criticado a quienes dicen que "la economía es menos importante que la vida" y ha dicho que "sin dinero no hay producción, porque el campesino también va a dejar de producir. ¿De qué vamos a vivir?", se preguntó.

Padilha considera que el inquilino de Planalto ha demostrado su desinterés por la vida de los brasileños al emitir un decreto que facilita la compra de armas de fuego en el país, al "alimentar la deforestación, la destrucción del sistema público de salud y el acceso a medicamentos. Siempre contra los más pobres y necesitados".

De igual modo, el entrevistado afirma que el mandatario ha retrasado los recursos para el área sanitaria en su país, que "dificulta" la labor de su ministro de Salud y que ha acabado con los mecanismos de integración en América del Sur. "Bolsonaro es un factor diario para la propagación del virus".

El presidente brasileño, que ha sido reacio a declarar la cuarentena nacional a pesar de que en su país ya se han registrado 2.915 casos, ha propuesto el "aislamiento vertical" solo en familias donde hay personas con alto riesgo de contraer la enfermedad, y ha dictado una serie de medidas restrictivas para afrontar la pandemia.