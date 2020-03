Macron lamenta que en Italia se hable más de la ayuda de Rusia y China que la de los países de la UE para afrontar el coronavirus

"No debemos dejarnos embriagar por lo que dicen nuestros socios y competidores internacionales", advirtió el mandatario francés.

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló este sábado durante una entrevista con los principales periódicos italianos que Francia está allí para ayudar a Italia, el país europeo más afectado por el coronavirus, y que los italianos deben tener cuidado al hablar sobre la ayuda de China o Rusia para combatir el covid-19.

"Francia está al lado de Italia", dijo Macron a La Repubblica, Corriere della Sera y La Stampa. "Se habla mucho de la ayuda de China o Rusia, pero ¿por qué no decimos que Francia y Alemania han entregado a Italia 2 millones de máscaras y decenas de miles de equipos?", se preguntó el mandatario francés.

"No es suficiente, pero esto es solo un comienzo y no debemos dejarnos embriagar por lo que dicen nuestros socios y competidores internacionales", advirtió Macron.

Italia, donde ya han fallecido 9.134 personas y han sido registrados 86.498 casos positivos de coronavirus, al no recibir la ayuda adecuada desde Bruselas tuvo que buscarla en otros países, como Rusia, China, Cuba y Venezuela.

Macron también pidió una mayor solidaridad presupuestaria en Europa. "Europa debe sentirse orgullosa y fuerte, porque lo es. Pero, de hecho, debe ir mucho más lejos. Por eso defiendo la solidaridad presupuestaria en el manejo de esta crisis y sus consecuencias", dijo el presidente francés.

"Lo que me preocupa es la enfermedad de cada hombre por sí mismo: si no mostramos solidaridad, Italia, España u otros podrían decirles a sus socios europeos: ¿dónde estaban ustedes cuando nosotros estábamos al frente? No quiero esta Europa egoísta y dividida", concluyó Macron.

