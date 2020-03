Dybala cuenta su experiencia de vivir infectado con el coronavirus

Tras casi una semana después de dar positivo por coronavirus, el jugador argentino Paulo Dybala compartió los detalles de su enfermedad con los espectadores del canal de televisión de la Juventus. Conectado desde su casa en Turín, contó que primero se sentía bien, pero luego su estado de salud empeoró.

"Ahora puedo moverme, caminar e intentar entrenar. Hace unos días, cuando intenté hacerlo, sentí un poco de pesadez, ahora definitivamente estoy mejor. Cuando lo intenté en esos días, sentí que después de 5 minutos no podía hacer nada, me cansé rápidamente y me dolían los músculos", señaló el futbolista, agregando que ahora tanto él como su novia, también infectada, se sienten mucho mejor.

Dybala anunció que estaba contagiado con coronavirus el 21 de marzo en su cuenta de Instagram, lo que sacudió al mundo de fútbol, pero él no es el único jugador de la Juventus infectado. Anteriormente dieron positivo Daniele Rugani y Blaise Matuidi. Por el momento la 'Vieja Señora' no practica entrenamientos y permitió a sus jugadores volver a sus casas a la espera de que la Serie A se reanude.

Actualmente, Italia, el país europeo más afectado por el coronavirus, tiene más de 86.450 casos y más de 9.000 fallecidos por el covid-19.