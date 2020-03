El ministro para Escocia del Gobierno británico, Alister Jack, se autoaísla, tras presentar síntomas de coronavirus

El ministro para Escocia del Gobierno del Reino Unido, Alister Jack, decidió autoaislarse tras presentar síntomas de coronavirus, informan medios locales.

Jack comunicó que no se le han realizado pruebas para detectar el virus y que sus síntomas son temperatura levemente alta y tos. "En las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves asociados con el coronavirus. De acuerdo con la orientación médica, me aislé y trabajo desde casa", dijo.