Un adolescente con síntomas del coronavirus muere en EE.UU. tras negársele la atención médica por no tener seguro médico

Un estadounidense de 17 años que presentaba síntomas de coronavirus no recibió atención médica en una clínica de urgencias porque no tenía seguro médico, informó este 25 de marzo R. Rex Parris, alcalde de la ciudad californiana de Lancaster, donde vivía el paciente, en un video publicado en YouTube.

"No tenía seguro, de manera que no lo trataron", dijo Parris, que agregó que el personal médico de este centro de urgencias, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades, le aconsejó al adolescente dirigirse al departamento de urgencias del Hospital Antelope Valley, el hospital público de la zona.

"De camino al Hospital Antelope Valley sufrió un paro cardíaco", afirma el alcalde, que añade: "Pudieron reanimarlo y mantenerlo con vida durante unas seis horas. Pero cuando llegó allí, ya era demasiado tarde".

Parris subraya que el paciente estaba sano hasta que comenzó a experimentar problemas en el sistema respiratorio: "El viernes antes de morir estaba sano. El miércoles ya estaba muerto".

La muerte del adolescente fue reportada el 24 de marzo. El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles comunicó inicialmente que la causa era el coronavirus, pero luego rechazó el comentario e informó que era necesario hacer más pruebas por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para confirmar la causa de la muerte, según The Hill.

"Aunque las primeras pruebas indicaron un resultado positivo al covid-19, el caso es complejo y puede haber una explicación alternativa para esta muerte", afirmaron las autoridades.

Este viernes, EE.UU. se ha convertido en el primer país en el mundo en superar los 100.000 casos diagnosticados de coronavirus.

