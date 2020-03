La justicia brasileña le pone freno a la política antiaislamiento de Bolsonaro para prevenir el covid-19

Un tribunal de Río de Janeiro ha prohibido al Gobierno de Jair Bolsonaro divulgar en los medios de comunicación la campaña publicitaria 'Brasil no puede parar', que incentiva a la población a suspender el aislamiento social recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que muchos países están cumpliendo para combatir la pandemia de coronavirus.

La decisión estuvo a cargo de la jueza federal Laura Bastos Carvalho, quien argumentó que la propaganda gubernamental sugiere comportamientos que carecen de una base técnica y científica aprobada por entidades de renombre en el campo de la epidemiología y la salud pública. Además, su intencionalidad pone en riesgo la salud de las personas, aumentaría los casos de contagio y podría conducir a un colapso en la red de salud, recoge el portal UOL.

En caso de que las autoridades federales no se abstengan de transmitir los avisos por radio, televisión o cualquier otro medio, serán multados con 100.000 reales (aproximadamente 20.000 dólares), detalló Carvalho.

Este viernes, otro tribunal regional de esa misma ciudad había prohibido al Gobierno federal adoptar cualquier medida contraria al aislamiento social como forma de prevención de covid-19, informó el diario Folha de S.Paulo.

De igual forma, esa oficina dejó sin validez dos decretos de Bolsonaro, de esta semana, que excluían a las iglesias y a las casas de lotería de las cuarentenas adoptadas por gobernadores y alcaldes al considerarlas actividades esenciales. El incumplimiento de estas disposiciones acarreará una multa igual a la antes mencionada.

Bolsonaro contra la cuarentena

El mandatario brasileño ha reiterado recientemente que se opone al aislamiento social y ha estado presionando a los gobiernos de las grandes ciudades del país a que suspendan las medidas al respecto y reanuden las actividades habituales, como normalizar el transporte y el funcionamiento de las escuelas y universidades y de los establecimientos comerciales.

Con el argumento de que el impacto económico de la cuarentena sería más grave que la pandemia, Bolsonaro ha estado instando a la ciudadanía a que regrese a trabajar. "El mejor remedio para la enfermedad es el trabajo. Aquellos que pueden trabajar, tienen que volver a trabajar. No pueden esconderse, permanecer en cuarentena, no sé cuántos días en casa, y está bien. No es así", afirmó este 27 de marzo en una entrevista.

Anteriormente, el presidente, que ha sido reacio a declarar la cuarentena nacional a pesar de que en Brasil ya se han registrado este sábado 3.904 casos y 114 muertes, ha propuesto el "aislamiento vertical" solo en familias donde hay personas con alto riesgo de contraer la enfermedad, y ha dictado una serie de medidas restrictivas para afrontar la pandemia.

