Fallece en EE.UU. la estrella de la música country Joe Diffie por coronavirus

El cantante estadounidense Joe Diffie murió este 29 de marzo tras ser diagnosticado dos días antes con el nuevo coronavirus, según confirmó el publicista del artista a la revista Rolling Stone.

La "leyenda de la música country y ganador de un grammy" sufrió complicaciones derivadas de la enfermedad y su familia ha solicitado privacidad en este momento, señala un comunicado publicado en la página de Facebook del músico.

Diffie, de 61 años, había hecho pública este viernes la noticia del contagio, asegurando a sus seguidores que estaba "bajo el cuidado de profesionales médicos y actualmente recibiendo tratamiento".

Diffie saltó a la fama en la década de 1990, dominando la escena country del país durante esa década con su tradicional voz y melodías novedosas y alegres. Su primer sencillo, 'Home', fue su primer número uno en listas, seguido de varios éxitos como 'If the Devil Danced', 'Third Rock From the Sun' y 'Pickup Man'.

En 1998, el cantante obtuvo un premio Grammy a la mejor colaboración country con 'Same old Train', al lado de varias estrellas del género como Ricky Skaggs y Merle Haggard.