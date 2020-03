Macron: "Algunos países se comportan como si Italia o España fueran responsables de la crisis del covid-19"

El mandatario galo insistió en que Italia y España son "las primeras víctimas" de la epidemia y que "este virus no perdonará a ningún país".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó en una entrevista a los principales periódicos italianos —La Repubblica, Il Corriere della Sera y La Stampa— que la crisis causada por el brote del coronavirus no puede ser superada "sin una fuerte solidaridad europea, en términos de salud y de presupuesto".

"Si Europa puede morir, es por no haber actuado", dijo el mandatario, y elogió dos decisiones tomadas por la UE en respuesta a esta crisis. "A nivel monetario, el Banco Central Europeo decidió un programa de apoyo masivo y sin precedentes; a nivel presupuestario, hemos dicho que haremos lo que sea necesario y hemos comenzado a implementarlo en cada uno de nuestros países", dijo Macron, pero agregó que "lo que falta ahora es una señal clara de acción coordinada y unida".

"Algunos países se comportan como si Italia o España fueran responsables de ello: por el contrario, son las primeras víctimas y este virus no perdonará a ningún país", aseguró el presidente galo.

"Lo que me preocupa es la enfermedad de cada hombre por sí mismo: si no mostramos solidaridad, Italia, España u otros podrían decirles a sus socios europeos: ¿dónde estaban ustedes cuando nosotros estábamos al frente? No quiero esta Europa egoísta y dividida", concluyó.

Por su parte, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, pidió este sábado a la Unión Europea que no cometa "errores trágicos" en su gestión de la crisis del coronavirus, advirtiendo que, si lo hace, "todo el proyecto de la UE perderá su razón de ser".

El jefe del Gobierno italiano advirtió que la pandemia del covid-19 puede "destruir" la economía europea después de que este jueves los líderes de los 27 países de la UE no lograran llegar a un acuerdo sobre el plan de acción contra la pandemia, lo que confirmó la división del bloque comunitario. Italia, España y Francia han liderado el llamado a la UE para emitir instrumentos de deuda conjunta, pero la idea fue bloqueada por Alemania y los Países Bajos.

