"¡Muérete! ¡Insolidario!": Cuando los 'policías del balcón' insultan a enfermos, autistas o médicos por salir a la calle

Todos los días a las 20 horas, los españoles salen a sus balcones para aplaudir al personal sanitario que se juega la vida por salvar la de otros. Los balcones se han convertido para muchos en un espacio de expresión, una zona donde respirar un poco de aire, compartir momentos o intercambiar palabras con el vecino.

Pero para algunos, los balcones se han transformado en la mejor trinchera desde donde agredir verbalmente a todos aquellos que a su juicio infringen el aislamiento.

Se les ha bautizado como "los policías o la gestapo de los balcones". Insultan sin importar si se trata de una enfermera que sale o vuelve a su casa tras agotadoras horas de trabajo. "A ver, justicieros de balcón esta noche trabajo, soy enfermera en un hospital público de Madrid, se abstengan de llamarme puta (como ayer), ya es bastante dura la noche que me espera", comenta una mujer en Twitter.

A ver, justicieros de balcón esta noche trabajo, soy enfermera en un hospital público de Madrid, se abstengan de llamarme puta (como ayer) ya es bastante dura la noche que me espera — Elsa 😷 (@elsitacabello) March 25, 2020

Estos "justicieros" tampoco dudan al expulsar odio por la boca contra un enfermo de cáncer al que los médicos le han recomendado salir. "He salido en la rambla de mi barrio a andar (...) todo mi puto barrio ha salido a insultarme. Gente en los balcones diciendo ¡muérete! insolidario! ¡pones en peligro la vida de los demás! (...) ¿En qué momento hemos perdido como sociedad la visión de que estamos deseando la muerte a un desconocido por sentarse en un banco?", se pregunta Daniel Sam, enfermo de cáncer terminal.

Los niños autistas, blanco de insultos

Los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con autorización para pasear, tampoco están exentos de agresiones.

José Manuel tiene un hijo de 9 años, que no tiene manera de comunicarse con los demás. "Es hiperactivo y sufre mucho de ansiedad en su día a día, pudiendo llegar a autolesionarse en momentos muy concretos. Decir que está que se sube por las paredes es quedarse muy corto", explica en un vídeo.

Con un justificante médico y siguiendo las indicaciones sanitarias y del Gobierno, José Manuel decidió salir con su hijo a la calle y fueron a una pistas de baloncesto abandonadas.

"Al llegar a las pistas varios vecinos nos han increpado desde sus ventanas, y han llamado a la Policía. Me da igual que llamen a la Policía, pero gritar y lanzar insultos a un padre y a un niño de nueve años con discapacidad intelectual ...", lamenta.

¿Salir con una identificación?

A la historia de José Manuel y su hijo se juntan otros muchos casos de familias con niños autistas que han sido víctimas de ataques. En un intento de evitar esta situación, algunos padres han lanzado polémicas iniciativas como proponer que los niños salgan a la calles con chalecos reflectantes o con un brazalete azul para ser identificados.

Por favor!!! Si ves pañuelo o camiseta AZUL!!! Respetar!!! No es por gusto es una necesidad!!!!! #autismo#camisetaazulpic.twitter.com/qjeWH55tXs — julia ruiz (@juliaruizm99) March 26, 2020

La Confederación de Autismo de España recuerda a los ciudadanos que salir a la calle para las personas con TEA es una excepción de "causa mayor" y piden "no tener la necesidad de utilizar identificativos para ejercer los derechos que les son inherentes y reconocidos".

Autismo España considera que ninguna persona tiene la obligación de "recurrir a identificativos que pueden llegar incluso a ser estigmatizantes para ejercer sus derechos", y advierte que algunas personas podrían aprovecharse de ello para salir a la calle.

🛑Stop hostigamiento a las personas con #autismo 🗒️La Ley les permite salir a la calle 🙏Reclamamos respeto y comprensión social‼️Reclamamos no tener que recurrir a identificativos #EstadoalarmaTEA 👉https://t.co/lCzbzJLIp0pic.twitter.com/rzjuF6j1Kx — Autismo España (@Autismo_Espana) March 28, 2020

La Asociación Pena Inclusión, que representa a 140.000 personas con discapacidad intelectual, también rechaza esta medida y pide "civismo y sensibilidad".

"Estas situaciones tienen repercusiones directas en la salud, tanto física como psicológica de las personas, con o sin discapacidad, que lo tienen que soportar (...). A veces, los gritos pueden suponer una sobrecarga sensorial que desencadene respuestas de miedo, dolor, agravamiento de determinadas conductas, etc", destaca en una nota enviada al Defensor del Pueblo.

Malestar en las redes

El hecho de que algunas familias se hayan visto obligadas a recurrir a estas iniciativas ha provocado gran malestar en las redes sociales.

"Yo no voy a marcarme porque la sociedad no nos respete. ¡Iros a la mierda! Si no eres normativo, tienes que vivir disculpándote, explicándote, adaptándote. Muchas veces los disruptivos sois vosotros", denuncia Lorena, una mujer autista.

Estáis diciendo que los autistas deberíamos MARCARNOS con un lazo AZUL para identificarnos????? Mi opinión como autista es : NOOOOOOOOO!!!!!!Dejad de juzgar a todo el mundo como si fueran como vosotros. Teoría de la mente le llaman??? A nosotros nos falta??? -> Ironía ON. — Lorena (@enitalo) March 27, 2020

"No entiendo. Los que antes tardabais un segundo en daros cuenta de que nuestros hijos tienen discapacidad y mirarnos con pena, ¿ahora necesitáis un pañuelo azul para daros cuenta?", se pregunta una madre.

En otros tuits, los internautas muestran su desagrado ante esta alternativa. "Gestapo" o "enfermos" son algunos de los calificativos con los que definen a estos incómodos chivatos.

#enquémundovivo Me acabo de enterar que a los niños autistas, (que pueden y tienen que salir a la calle), les ponen un brazalete azul para que la GESTAPO del balcón no les increpen 😠#enquémundovivimos#autismo#AutismAndCovid19 — Raúl Beltrán (@rbeltrandebon) March 30, 2020

Escucho en la radio que proponen poner un brazalete azul para distinguir a las personas que sufren autismo y así poder salir a pasear sin crítica.Yo propongo ponerles un bozal a todas esas personas que vociferan y señalan.¿Que sabe nadie de nadie?Como nos gusta linchar. — Ginés Castillo (@gines_castillo) April 2, 2020

Por cierto, no me gusta una mierda lo del brazalete azul para los niños con autismo.Qué os habéis creído, la puta GESTAPO?Por qué estáis obligando a la gente a decir que su hijo tiene un trastorno?Sois una panda de enfermos.Y este es mi comentario técnico del día — LOREN Ipsum dolor si 💦👏 👨‍👨‍👧‍👧,🏠 (@loquepajque) March 28, 2020

