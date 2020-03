¿Causarán los 'portadores silenciosos' un nuevo brote de coronavirus en China?

Mientras que las autoridades sanitarias chinas no revelan datos oficiales sobre el número total de pacientes asintomáticos, los ciudadanos del país asiático exigen más información, temiendo una segunda ola de infecciones.

Mientras el nuevo coronavirus sigue cobrándose vidas en todo el mundo, científicos de diferentes países se esfuerzan en estudiarlo más profundamente para detener su propagación y ofrecer tratamientos efectivos. Además de otras incógnitas que rodean al SARS-CoV-2, aún no está claro qué papel juega la transmisión asintomática en la pandemia mundial.

Recientemente, el diario South China Morning Post informó que hasta un tercio de los pacientes que dieron positivo por coronavirus podrían ser "portadores silenciosos", es decir, mostrar síntomas tardíos o nulos. El medio aseguró, citando datos clasificados del Gobierno chino, que más de 43.000 personas en el país asiático habían dado positivo por covid-19 a fines de febrero pese a no tener síntomas inmediatos y fueron puestos en cuarentena pero no incluidos en el recuento oficial de casos confirmados.

Las autoridades sanitarias chinas no revelan datos oficiales sobre el número total de pacientes asintomáticos, que no se cuentan como "casos confirmados", según la Comisión Nacional de Salud de China. Mientras tanto, en redes sociales, los ciudadanos chinos exigen a su Gobierno informar sobre la cantidad de estos pacientes, señalando que no quieren una segunda ola de infecciones.

Los temores públicos aumentaron el domingo después de que las autoridades revelaran el caso de una mujer de 59 años en la provincia de Henan que contrajo el covid-19 después de haber tenido contacto con un médico que era portador asintomático.

Son tan virulentos como los sintomáticos

Entretanto, un nuevo estudio sugiere que los pacientes asintomáticos (que no tienen síntomas clínicos pero dan positivo por covid-19) son tan virulentos como los sintomáticos y pueden infectar a personas sanas, según reseña The Global Times.

Yang Zhanqiu, un virólogo de Wuhan, la ciudad china donde comenzó el brote, afirmó al medio que "puede haber una estimación de al menos 200.000 portadores de virus sin síntomas actualmente en China".

Sin embargo, el experto señaló que estas personas contienen una cantidad limitada de virus en sus cuerpos y no son su principal propagador. Los casos de infección asintomática se encuentran principalmente entre los contactos cercanos de los casos confirmados.

Por su parte, Zhong Nanshan, un destacado especialista en enfermedades respiratorias, aseveró en una entrevista con CGTN el domingo que la infectividad de los 'portadores silenciosos' podría ser bastante alta y que un paciente asintomático podría infectar hasta 3,5 personas.

¿Una fuente de nuevas infecciones locales?

En medio de la creciente preocupación pública por estos 'portadores silenciosos', un alto funcionario de salud chino trató de desmentir los rumores, alegando que "no hay evidencia" de que pudieran propagar la enfermedad, ya que "hasta ahora no se han realizado estudios detallados" sobre estos pacientes sin síntomas.

"Hemos observado una gran cantidad de casos asintomáticos y descubrimos que esas personas experimentaron una duración relativamente larga de eliminación del virus", afirmó Lu Jinxing, del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, en una entrevista con la cadena estatal CCTV, citada por South China Morning Post.

Cuando se le preguntó si los portadores asintomáticos podrían convertirse en una fuente de nuevas infecciones locales, Lu destacó que el riesgo era menor en Wuhan, donde se informaron de los primeros casos del virus en diciembre, que en otras partes del país, porque esa ciudad había estado bloqueada durante mucho tiempo.

"Wuhan ha estado bajo un bloqueo y restricciones tan largos, mucho más que el período de incubación de 14 días del que a menudo hablamos. Entonces, si hubo un brote de infección causado por [casos asintomáticos], este problema habría surgido antes", indicó el funcionario. "Pero no podemos descartar esto por completo, y no debemos bajar la guardia al monitorear esto", puntualizó.