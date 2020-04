Se registra por primera vez una 'ola de calor' en la Antártida

La Antártida ha experimentado por primera vez una ola de calor, según lo atestiguan científicos del Programa Antártico Australiano, cuyo hallazgo ha aparecido publicado este martes en la revista Global Change Biology .

Durante la ola de calor, que fue registrada entre los pasados días 23 y 26 de enero por la estación de investigación Casey, en el Territorio Antártico Australiano, se alcanzaron temperaturas máximas y mínimas extremadamente altas.

"Las olas de calor se clasifican en tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas extremas", asegura Sharon Robinson, autora principal del artículo, citada en un comunicado de la Universidad de Wollongong en Australia.

"En esos tres días en enero, Casey experimentó temperaturas mínimas superiores a cero y temperaturas máximas superiores a 7,5 ° C, con su máxima temperatura jamás registrada, de 9,2 ° C, el 24 de enero, seguida de su mínimo más alto, de 2,5 ° C, a la mañana siguiente", explicó Robinson.

En otras partes de la Antártida también se registraron temperaturas récord en febrero. La base de investigación argentina Esperanza, en el extremo norte de la Península Antártica, registró el 6 de febrero una temperatura máxima de 18,4 grados centígrados.

Tres días después, el nuevo récord se rompió cuando científicos brasileños informaron de una temperatura máxima de 20,75 grados centigrados en la base de Marambio, también en la Península Antártica, superando por primera vez la barrera de los 20 grados en el continente.