La FIFA prepara un plan de emergencia para salvar a los clubes de fútbol de la crisis del coronavirus

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) está preparando un plan de emergencia para salvar económicamente a los clubes de la crisis provocada por la pandemia del covid-19, según un documento confidencial al que tuvo acceso The New York Times.

Desde que el coronavirus se propagó por todo el mundo y fue declarado pandemia, las ligas profesionales de fútbol —y otros deportes— de muchos países se han tenido que detener sin saber cuándo se podrán reanudar. Por ello, los abogados de la FIFA se han reunido con los representantes de ligas, equipos y sindicatos de jugadores para proporcionar un marco con el que poder lidiar con la actual situación, que se espera que tenga un "enorme impacto" a nivel financiero.

Un grupo especial de trabajo de la FIFA, liderado por el vicepresidente Victor Montagliani, se reunió el pasado jueves y redactó el texto en cuestión, aunque no tomó decisiones finales. El documento se centra en los contratos de los jugadores y los mercados de traspaso, el período establecido para que los equipos compren o vendan futbolistas.

¿Qué se ha propuesto?

La institución ha propuesto que los clubes extiendan los contratos de jugadores que terminarían este verano hasta que se pueda concluir la actual temporada. Asimismo, sugirió que los futbolistas que iban a fichar por un equipo continúen en sus clubes hasta el final de la campaña.

Por otro lado, el documento también menciona el problema de cómo compensar a los trabajadores del club teniendo en cuenta la difícil situación económica, pero de momento no ofrece ninguna posible solución.

"Está claro que el brote del virus covid-19 ha frustrado los acuerdos de trabajo de fútbol a nivel mundial", reza el texto. "Las obligaciones impuestas en ambas partes se hacen imposibles: los jugadores y los entrenadores no pueden trabajar; los clubes no pueden proporcionar trabajo ni están en condiciones de compensar a los empleados por el trabajo no proporcionado", continúa.

"El mayor desafío"

En esta coyuntura, la FIFA ha recomendado que los equipos y los jugadores se pongan de acuerdo para reducir el salario de los futbolistas mientras no vuelvan a pisar el terreno de juego. Además, el organismo ha propuesto que los clubes consideren la opción de suspender a los jugadores "siempre que se puedan encontrar arreglos alternativos adecuados de apoyo de ingresos para los empleados durante el período en cuestión", como podría ser en países como Reino Unido, donde el Gobierno aceptó pagar hasta el 80 % del sueldo de un trabajador si el empleador no tiene trabajo.

La FIFA incluso contempla la posibilidad de utilizar sus propias reservas de efectivo para ayudar a pagar los salarios de los jugadores que, de repente, se queden sin ingresos. En cuanto al mercado de traspasos de verano en Europa, que mueve alrededor de 7.000 millones de dólares, el organismo ha detallado que cada liga tendrá la opción de cambiar sus fechas y podrá durar hasta cuatro meses, cuatro semanas más del máximo anterior.

El presidente de la Juventus y la Asociación de Clubes Europeos, Andrea Agnelli, asegura que el coronavirus es "el mayor desafío que jamás haya enfrentado el deporte y la industria" del fútbol, haciendo hincapié en que el parón actual sin precedentes supone "una amenaza existencial real".

¿No sabe si necesita hacerse la prueba del covid-19? Complete nuestro cuestionario para averiguarlo.