La Marina de EE.UU. releva de su cargo al capitán del portaviones nuclear que criticó la respuesta al brote de coronavirus a bordo

Los mandos de la Marina de EE.UU. han anunciado este jueves el relevo del cargo al capitán del portaviones nuclear USS Theodore Roosevelt, quien pidió en una carta a sus superiores que se tomaran acciones inmediatas para ayudar a su tripulación tras registrarse un brote de coronavirus a bordo.

La decisión se produce después de que se filtrara una carta en la que el capitán de la nave, Brett Crozier solicitaba a sus superiores que se organizara el desembarco de todos los marineros. En su mensaje, el capitán expresaba que si la Armada no actuaba de inmediato, estaría fallando en salvaguardar adecuadamente a su "activo más confiable", en referencia a su tripulación. "No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir", escribió.

La carta planteó dudas sobre si el Pentágono estaba haciendo lo suficiente para mantener seguros a los cerca de 5.000 miembros de la tripulación del buque de guerra, y generó preocupación en las familias de los marineros, recoge Reuters.

La jornada anterior, al ser preguntado si el capitán del portaviones podría enfrentarse a un castigo, el secretario interino de la Armada de EE.UU., Thomas Modly, declaró que la filtración de la carta a los medios "violaría los principios de buen orden y disciplina".

Asimismo, Modly señaló no estar de acuerdo con algunas de las afirmaciones hechas por Crozier en la misiva, sin embargo, puntualizó que el hecho de "escribir la carta a su cadena de mando para expresar sus preocupaciones no resultaría en ningún tipo de represalia".

La Marina estadounidense planea evacuar hasta este viernes a uno 2.700 marineros del USS Theodore Roosevelt, anclado en la isla Guam, en el Pacífico Occidental. Al menos 93 miembros de la tripulación han resultado contagiados.

Hasta la fecha, el número de fallecidos por coronavirus en EE.UU. ha ascendido a más de 5.600 y el total de casos confirmados de infección ya supera los 234.000.