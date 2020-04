"Tenemos 7 días con un cadáver en Guayaquil": Los gritos de auxilio tras cada tuit del funcionario ecuatoriano encargado de los muertos en la pandemia

El drama por el incremento de los muertos en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas (en la región Costa de Ecuador), aún no se detiene, en medio de la pandemia del coronavirus.

En los últimos días se hizo más evidente, cuando cadáveres comenzaron a aparecer en aceras, calles y cerca de los centros hospitalarios, ante la imposibilidad de llevar a cabo un velorio —prohibido en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus— y por la falta de respuesta de las autoridades para retirar los cuerpos de quienes morían en sus domicilios.

Para paliar esta crisis, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, creó una 'Fuerza de Tarea Conjunta' y puso a cargo de esta a Jorge Wated, presidente del directorio de BanEcuador.

En medio de la pandemia, en Guayaquil, Wated se ha encargado de agilizar el proceso de recolección de cadáveres en los domicilios y, en sus primeras decisiones, anunció que las funerarias trabajasen sin ninguna restricción durante el toque de queda que rige en el país, que va de 14:00 a 05:00 horas.

Una súplica tras otra

Sin embargo, su trabajo aún se queda corto, frente a la creciente demanda de los guayaquileños y la falta de respuesta a través del ECU911, número que facilitaron las autoridades para informar sobre los fallecidos y su posterior retiro, que Wated ratificó entre sus medidas. Por ello, cada vez que este funcionario hace una publicación en Twitter, llueven los mensajes de auxilio, de personas que claman por el retiro de cadáveres en sus domicilios.

La noche de este jueves, por ejemplo, Wated publicó en esa red social: "En conjunto con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Comisión de Tránsito del Ecuador seguimos trabajando como nos comprometimos con la ciudadanía al asumir esta labor. Ni el mal tiempo nos detiene, porque de esta salimos con la bendición de Dios. Paz en sus tumbas", mensaje que acompañó con imágenes de trabajadores retirando cadáveres de domicilios y llevándolos al cementerio.

El lunes falleció mi abuelita ya no sabemos dónde más llamar para que retiren el cadáver y nos ayuden con el acta de defunción, se ha llamado al @ECU911_ sin obtener ninguna solución.(Floresta 2 Mz 117 villa 20) — Martha Paladines (@marthapaladines) April 3, 2020

De inmediato llegaron los pedidos. En ese tuit, hubo, por lo menos, 20 solicitudes de auxilio. Martha Paladines fue una de las que escribió, pidiendo el retiro del cadáver de su abuela, quien falleció el pasado lunes 30 de marzo: "Ya no sabemos dónde más llamar", dijo.

"Estimado Sr. Wated. Desde el Sábado (28 de marzo) falleció el Sr. Rafael Reyes que vivió en Urdenor 1 Mz138 V16, sus familiares se han comunicado con varias instituciones para el retiro del cadáver sin tener respuesta. Por favor ayudemos", escribió, por su parte, Eduardo Aspiazu.

Entretanto, José Pérez, abogó por el retiro de un fallecido, de tres días, que "ya está descompuesto", y pidió que lo contactaran.

Jorge. Tengo un caso. Fallecido que va para día 3. Ya está descompuesto. Por favor ... Haga que me contacten por esta vía. @PoliciaEcuador@FFAAECUADOR@CTEcuador — José Pérez E. (@perezjpe) April 3, 2020

"Tenemos 7 días con un cadáver en Guayaquil", escribió, más tarde, un ciudadano de nombre Fernando, quien especificó que el muerto, una adulta mayor, se encontraba en la Quinta Etapa de la Alborada; además, dijo que en la vivienda vive otro adulto mayor.

Esto se repite en cada mensaje que Wated publica en sus redes sociales. En algunos casos, el funcionario alcanza a responder a los solicitantes: "Enseguida lo hacemos".

En otro trino, publicado minutos antes del anterior, 13 personas clamaron por ayuda para el retiro de fallecidos; pero, también se sumó una petición para encontrar un cadáver, que, según el denunciante, desapareció hace nueve días del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil.

Sr llevamos 9 días buscando el cuerpo de mi hermano en el hospital del guasmo tratando de recuperarlo y nada se que la situación es difícil a nivel general pero creo que se debe ver el dolor humano de cada familia que trata de darle un descanso eterno a cada uno de sus familiares — Efrain Ramirez P. (@efrruss) April 3, 2020

Nuevo camposanto

Wated había adelantado que estaban preparando espacios para el destino final de, al menos, 2.000 cadáveres, en los cementerios Panteón Metropolitano y Parque de la Paz, en las parroquias de Pascuales y La Aurora.

Sin embargo, este jueves, Moreno informó que se está trabajando en un "campamento especial para los caídos" en Guayas.

Horas más tarde después del anuncio de Moreno, Wated publicó fotografías del lugar donde, desde el lunes, comenzarán a enterrar a los fallecidos en Guayas.

Estamos trabajando en el Campo Santo donde desde el Lunes vamos a dar sepultura a nuestros fallecidos...Seguimos en el trabajo de cumplir nuestra palabra y más que nada demostrar “La Verdad” pic.twitter.com/n03SjizjXy — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 2, 2020

Un hilo en Twitter para pedir ayuda

La periodista ecuatoriana Blanca Moncada, del diario Expreso de Guayaquil, tuvo la iniciativa de crear un hilo en Twitter para exponer estos casos de cadáveres no retirados en los domicilios.

Desde el pasado 30 de marzo que comenzó a publicar, hasta la noche de este jueves 2 de abril, la periodista publicó 42 casos.

Entre ellos, publicó los datos y fotografías de dos personas fallecidas el pasado lunes, identificadas como Inés Salinas y Filadelfio Asencio, que hasta este jueves no habían sido retirados.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Mapasingue Este cooperativa Las Cumbres Mz. 128 Solar #42 personas fallecidas:-Inés Salinas Gonzabay, -Filadelfio Asencio Neira, Lunes 30 de marzo 2020Contacto: 0994876709Bertha Salinas#FallecidosCovid19Ecpic.twitter.com/uOnVWPSjkA — Blanca Moncada Pesantes (@Blankimonki) April 3, 2020

No obstante, los mensajes que reclaman por ayuda son muchos más. Los familiares tratan de llamar la atención de periodistas y funcionarios para hacerse oír.

¿Por qué hay tantos muertos sin enterrar en Guayaquil?

Según las cifras oficiales, hasta este viernes 3 de abril se han registrado 3.368 contagiados por coronavirus y 145 muertos en todo Ecuador; de esa cifra de fallecidos, 102 corresponden a la provincia de Guayas.

Las autoridades han señalado que entre los muertos, cuyas denuncias han hecho sus familiares, hay personas que murieron por coronavirus, otras con problemas respiratorios y algunas más por causas distintas.

Mencionan que el problema con los cadáveres en Guayaquil se agravó porque muchas funerarias, a pesar de que las familias han contratado sus servicios, se han negado a realizar la labor de recolección por distintas razones y debido al toque de queda que rige desde las 14:00 en todo el país, que imposibilitaba sus labores —restricción que ya fue levantada para este sector—.

"En Guayaquil, en circunstancias normales, hay un promedio de 64 defunciones por día. Hoy, que las funerarias no están haciendo la recogida de los cadáveres, que tenemos toque de queda, familias enteras en aislamiento y que además tenemos casos sospechosos de coronavirus, esto se ha desbordado en estos últimos días y ha provocado un drama muy lamentable, desde el punto de vista humano", dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en entrevista con Canal UNO, el pasado domingo.

Wated, por su parte, informó que, con la pandemia del coronavirus, el promedio de defunciones en Guayaquil se ha incrementado entre 40 y 50 %. La noche del miércoles dijo que solo en tres días se pasó de levantar 30 fallecidos diarios a 150.

Familiares de fallecidos sospechan que algunas personas han muerto por coronavirus, pero que no les hicieron pruebas para detectar el virus; otros señalan que en las actas de defunciones, la causa de la muerte aparece como "neumonía viral no especificada", por lo que todos estos casos no entran en las estadísticas de la pandemia que lleva el Estado.

Aquí el documento del Teodoro Maldonado sobre la muerte de mi tío: "Neumonía viral no especificada". Cuántos más se nos están yendo con ese diagnóstico. Y ahora toca el vía Crucis de retirar el cuerpo y poder cremarlo. pic.twitter.com/lCA63GPwK9 — Omar Jaén Lynch (@Kelme_boy) April 1, 2020

Transparentar los datos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que "observa con profunda consternación las dificultades reportadas en Guayaquil para trasladar, cremar y sepultar los cuerpos de las personas que han muerto durante la pandemia del covid-19".

La @CIDH toma nota del acuerdo interministerial que establece protocolo para manejo de cadáveres en #Ecuador; a la vez, recuerda a los Estados que el cuidado de restos mortales de personas es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana. #COVIDー19#CIDH#DDHH 2. — CIDH - IACHR (@CIDH) April 3, 2020

Este jueves, el presidente Moreno pidió a sus funcionarios transparentar las cifras por el coronavirus en el país.

"He dispuesto que se transparente la información por dolorosa que esta sea. Hay que decir la verdad. Sabemos que tanto el número de contagios, como de fallecimientos los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención", manifestó el mandatario en cadena nacional de radio y televisión.

Edgar Romero G.

¿No sabe si necesita hacerse la prueba del covid-19? Complete nuestro cuestionario para averiguarlo.