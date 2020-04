Vida al límite: Así se ve Madrid, la capital del mundo del coronavirus (VIDEO)

Con más de 4.100 muertes, el pasado 2 de abril Madrid se ha convertido en la capital del mundo más afectada por la pandemia del coronavirus. El número de fallecidos en la comunidad madrileña supera el de China, epicentro del brote de la nueva enfermedad.

En este reportaje Francisco Guaita muestra cómo una ciudad que acogía a millones de turistas anualmente, ahora recibe a miles de médicos y enfermeros de otras partes del país que llegan a la capital para unirse a la lucha contra el virus.

"Viendo la necesidad que había en la comunidad… ,en el televisor de mi casa, no me lo pensé dos veces: cogí el primer avión que pude y me vine a Madrid", explica Rebeca Amador, una enfermera voluntaria.

En la capital española varias edificaciones han sido acondicionadas para que se adecúen a las necesidades de la urbe en medio de la pandemia: el recinto ferial pasó a convertirse en el hospital más grande de España; la Ciudad de la Justicia sirve de morgue temporal, mientras que el estadio de fútbol del Real Madrid es ahora un lugar de aprovisionamiento.

El sistema sanitario de esta comunidad autónoma se encuentra en un estado crítico, con 1.502 de las 1.761 camas disponibles en unidades de cuidados intensivos ocupadas por pacientes con covid-19, según datos del 31 de marzo. Es decir, un 83 % de los recursos ya iban destinados a los casos de covid-19, antes de que se llegara al pico de la epidemia.

Este jueves España ha superado los 110.000 contagiados y las 10.000 muertes por coronavirus, mientras que las medidas extraordinarias que incluyen el confinamiento de la población están aprobadas hasta el próximo 11 de abril, aunque se espera su prórroga.