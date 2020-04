La aprobación del Ministerio de Salud de Brasil sube a 76 % y Bolsonaro cae a 33 % por el manejo de la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus en Brasil golpea la imagen del presidente Jair Bolsonaro, quien hasta ahora ha intentado minimizar los daños que provoca la pandemia, mientras que su ministro de Salud, Luiz Enrique Mendetta, resulta más confiable para la mayoría de la población.

Según indica una encuesta realizada por Datafolha, publicada este viernes por el diario Folha de Sao Paulo, la cartera sanitaria tiene una aprobación del 76 % en su gestión, en tanto que el mandatario alcanza el 33 %.

Los datos surgen de una consulta realizada en forma telefónica entre el 1 y el 3 de abril, y marcan una mejora de 21 puntos para el Ministerio de Salud respecto al sondeo anterior, culminado el 20 de marzo. Para el presidente, la diferencia es negativa por -6 puntos (cayó de 39 % a 33 %).

Bolsonaro está enfrentado con el ministro Mendetta, porque este último considera que no deben terminarse las cuarentenas decretadas en algunos estados, medida que el presidente no quiere adoptar a nivel nacional para no frenar la economía.

Según Datafolha, los gobernadores, muchos de los cuales tomaron medidas para contener la pandemia, tienen un 58 % de aprobación en el manejo de la crisis dentro de sus distritos.

Este jueves, el jefe de Estado declaró en una entrevista radial recogida por el portal O Globo que al funcionario a cargo de la salud "le falta humildad", y que debe "escuchar más" al presidente. No obstante, aclaró que no tiene intención de "despedirlo en medio de la guerra".

Brasil tiene al día de hoy más de 300 personas fallecidas por coronavirus, y ha superado los 8.000 casos. Contrariamente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), seguidas por casi todos los países de la región, Bolsonaro se opone a aplicar un aislamiento social, porque considera que eso provocaría un "desastre".

