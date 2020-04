Donald Trump no planea usar mascarillas por covid-19

La eficacia de las mascarillas como medio de protección contra el virus no está demostrada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes –en una rueda de prensa en la Casa Blanca– que no tiene pensado ponerse mascarillas ante el brote del nuevo coronavirus. "No creo que vaya a hacerlo", afirmó ante los periodistas.

Trump añadió que llevar mascarillas en un intento de frenar la propagación del SARS-CoV-2 ha de ser "una cosa voluntaria". "Pueden hacerlo. No tienen que hacerlo. Elijo no hacerlo, pero algunas personas pueden quererlo, y está bien", aclaró el mandatario su postura.

Sus declaraciones se produjeron tras recientes recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), organismo que cambió su postura respecto al uso de mascarillas como medio de protección de la covid-19, distanciándose de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los CDC recomendaron utilizar cubiertas de tela para la cara en lugares públicos donde es complicado mantener el distanciamiento social, como tiendas y farmacias, y sobre todo en zonas de alta transmisión comunitaria, pero enfatizaron que no se refieren a las mascarillas quirúrgicas o respiradores N95, que "son suministros críticos que deben seguir siendo reservados para los trabajadores de la salud".

La OMS, por su parte, considera que "las mascarillas quirúrgicas no necesariamente protegen y pueden dar una falsa sensación de seguridad", y aconseja usarlas únicamente a quienes presentan síntomas –para minimizar las posibilidades de que contagien a los demás–, al personal médico y a aquellos que cuidan de los infectados.

"Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la covid-19 (sobre todo tos) o no se está cuidando a una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica", destaca la OMS.

