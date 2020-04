Trump arremete contra el excapitán del portaviones que alertó sobre un brote de coronavirus en su nave

El presidente de EE.UU., Donald Trump, respaldó la decisión del Pentágono de relevar de su cargo a Brett Crozier, el ya excapitán del portaviones USS Theodore Roosevelt, quien había alertado a las autoridades sobre un brote de coronavirus a bordo del barco.

El mandatario criticó las acciones del oficial, especialmente la carta que envió a sus superiores rogando que permitieran que el buque atracara de emergencia en la isla de Guam y se organizara el desembarco de todos los marineros ante la propagación del virus entre la tripulación.

"Él escribió una carta. Una carta de cinco páginas de un capitán. Y la carta estaba por todas partes. Eso no es apropiado, no creo que sea apropiado", afirmó Trump durante su conferencia de prensa diaria sobre la crisis del covid-19. "Se vio terrible lo que hizo. Escribir una carta. Quiero decir, esto no es una clase de literatura. Es el capitán de un barco enorme... no debería hablar así en una carta", declaró.

El líder estadounidense también criticó a Crozier por permitir que el barco se detuviera en Vietnam, a pesar de que la epidemia estaba creciendo en todo el mundo, y dijo que estaba de acuerdo "al 100 %" con la decisión de la Marina de expulsarlo.

Crozier fue despedido después de que su misiva se filtrara a los medios, provocando una ola de críticas contra el Pentágono. Este viernes, el excapitán recibió una sentida ovación de despedida por parte de su tripulación cuando se disponía a abandonar de la embarcación.

Mientras tanto, ha trascendido que al menos 155 tripulantes del USS Theodore Roosevelt han dado positivo por covid-19. Se trata del 42 % de todos los casos registrados entre todos los marinos estadounidenses en todo el mundo.