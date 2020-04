"No vale la pena salir de casa": una paciente con covid-19 graba un videomensaje en el que describe la dura experiencia de la enfermedad

La británica Sharon Cook ha compartido este miércoles en su cuenta de Facebook un desgarrador video en el que cuenta entre lágrimas desde el hospital su experiencia como paciente de covid-19 y ruega a la gente que cumpla con las medidas de aislamiento y se quede en sus casas.

Ingresada el 23 de marzo, esta residente de Lincolnshire (Inglaterra) ya ha pasado por lo peor, pero ha desarrollado una sepsis a causa de la neumonía.

Durante dos semanas, Cook tuvo fiebre y se sentía tan mal que afirma que habría estado dispuesta a aceptar una inyección letal con tal de acabar con su martirio. Ahora se ve obligada a tomar varios antibióticos y le cuesta hablar porque tiene dificultades para respirar, pero gracias al oxígeno que le administran, afirma sentirse "mucho mejor" que antes.

"Es horrible, porque no puedo moverme o hacer nada porque no tengo aliento", dice la mujer, quien echa mucho de menos a su familia y espera volver pronto a su hogar. Cook asegura que la covid-19 no es "una pequeña gripe" y que aunque haya casos más leves, esta nunca es siempre una experiencia "agradable".

"Solo quiero que la gente sepa cuán importante es quedarse en casa, no vale la pena salir incluso si echan de menos a sus amigos", agrega.