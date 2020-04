Italia planea aprobar a todos los alumnos como medida de emergencia por el covid-19

En Italia se prevé que el Consejo de Ministros apruebe este lunes un decreto escolar en el que se contempla que todos los estudiantes de nivel básico aprueben el año escolar 2019-2020 de no reiniciarse las clases antes del 18 de mayo. No obstante, aquellos que no hayan acreditado ciertos cursos deberán regularizar su situación al inicio del próximo ciclo escolar, informan medios locales.

Para otros niveles educativos, esta iniciativa plantea dos posibles escenarios: de reanudarse las clases antes del 18 de mayo, los estudiantes serán sometidos a tres exámenes, dos escritos y uno oral; de lo contrario, habrá una sola prueba, una entrevista que se realizará, posiblemente, de forma remota.