"África no puede ser un campo de pruebas para ninguna vacuna": El jefe de la OMS responde a los "comentarios racistas" de dos médicos franceses

Durante una emisión televisiva, Jean Paul Mira propuso hacer un estudio en África, "donde no tienen mascarillas, ni tratamientos, ni reanimación", idea que fue apoyada por su colega Camille Locht.

La propuesta de dos expertos médicos franceses, Jean Paul Mira y Camille Locht, de probar las vacunas contra el coronavirus en África es racista, espantosa y un resabio de la "mentalidad colonial", afirmó este lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa y agregó, que estaba "horrorizado" por esos "comentarios racistas".

"África no puede ser ni será un campo de pruebas para ninguna vacuna", dijo el jefe de la OMS, que procede de Etiopía. "Seguiremos todas las reglas para probar cualquier vacuna o tratamiento en todo el mundo usando exactamente las mismas reglas, ya sea en Europa, África o donde sea", añadió.

El diálogo entre los dos médicos, sobre la posibilidad de realizar pruebas contra el coronavirus en África, tuvo lugar la semana pasada durante un programa en directo en el canal de televisión francés LCI.

"Esto puede ser polémico, pero ¿no deberíamos hacer un estudio en África donde no tienen mascarillas ni tratamientos ni reanimación? Se hace en estudios en el caso del sida, donde usan prostitutas para probar ciertas cosas porque saben que están muy expuestas y no tienen protección", expresó Jean Paul Mira, jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de París.

La respuesta del director de investigaciones del Instituto de Salud e Investigación Médica de Francia, Camille Locht, fue en el mismo sentido: "Tiene razón. Estamos pensando en un estudio paralelo en África de una manera similar. Creo que ya hay una petición que, si no ha salido ya, saldrá, y pensamos seriamente en ello. Tampoco rechazamos un estudio en Europa o Australia".

Estas declaraciones despertaron la indignación de varias personas. El alto cargo del Partido Socialista francés, Olivier Faure, señaló en su cuenta de Twitter, que "no es una provocación, es simplemente racismo. África no es el laboratorio de Europa. ¡Los africanos no son ratas!".

La propuesta de los médicos también fue criticada por futbolistas y exjugadores del continente africano –entre ellos el senegalés Demba Ba, delantero del Istanbul Basaksehir, y el camerunés Samuel Eto'o, exjugador del FC Barcelona– que denunciaron el "racismo" de esas opiniones, calificaron como "asesinos" a los doctores y aseguraron que "África no es su patio".

Según los últimos datos de la OMS, hasta el día hoy se han confirmado 6.616 casos de coronavirus y 243 fallecidos a causa de covid-19 en África.

El coronavirus ya afecta a más de 1,3 millones de personas en todo el mundo, de acuerdo con los datos, proporcionados por la Universidad Johns Hopkins. Hasta la fecha, el total de los contagios a nivel mundial es de 1.309.439. Al mismo tiempo, más de 273.500 personas se han recuperado de la enfermedad.