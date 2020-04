Muere en EE.UU. un recién nacido prematuro, hijo de una infectada con coronavirus

Un bebé prematuro murió el 6 de abril en Luisiana (EE.UU.), cuya madre fue ingresada en un hospital la semana pasada con síntomas de coronavirus.

El bebé nació a las 22 semanas de gestación y no dio positivo por coronavirus. Sin embargo, las autoridades sanitarias consideran que su muerte está relacionada con el covid-19, debido a "la naturaleza positiva de la madre".

"Desafortunadamente, […] el bebé no sobrevivió debido a su prematuridad extrema", señaló el doctor William Clark, forense de la parroquia de East Baton Rouge a Fox News.

"Si la madre no hubiera dado positivo por el covid-19, no hubiera necesitado asistencia respiratoria, no hubiera tenido dificultad para respirar e hipoxia asociada con el virus, probablemente no habría tenido un parto prematuro y habría sido un resultado diferente", señaló Clark para explicar por qué los médicos relacionan la muerte del recién nacido con el coronavirus.

Clark indicó que se trata del primer caso de este tipo que se conoce en Luisiana, pero "ha habido casos similares" en otras partes de EE.UU.

Con al menos 477 muertes y 13.010 casos de coronavirus para este lunes, Luisiana se sitúa entre los estados más afectados, después de Nueva York, Nueva Jersey, Michigan y California

EE.UU. tiene el mayor número de casos confirmados de covid-19 en el mundo. Hasta la fecha, se han diagnosticado un total de 347.003 casos positivos

casos positivos La cifra de muertes por covid-19 en EE.UU. ascendió este lunes a 10.335. El país se encuentra en el tercer lugar en términos de las víctimas mortales del virus después de Italia (16.523) y España (13.055)

