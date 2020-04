La cantante Duffy cuenta detalles de cómo la drogaron el día de su cumpleaños, la llevaron a otro país y la violaron

La cantante británica Aimee Anne Duffy, más conocida como 'Duffy', reveló más detalles sobre la "oscura historia" que vivió cuando durante cuatro semanas fue drogada, secuestrada y violada por un atacante no identificado. Duffy habló por primera vez a finales de febrero sobre esta agresión, una experiencia traumática que la mantuvo apartada de los escenarios durante años.

"Era mi cumpleaños, me drogaron en un restaurante, me drogaron durante cuatro semanas y viajé a un país extranjero. No recuerdo haber subido al avión y volví en la parte trasera de un vehículo", escribe la cantante de 35 años en su página web.

"Me metieron en una habitación de hotel y el hombre regresó y me violó. Recuerdo el dolor e intenté mantenerme consciente en la habitación después de lo que sucedió", continúa su texto.

Duffy afirma que el hombre continuó drogándola en su propia casa, antes de que ella consiguiera escapar y huir de él. La cantante no proporcionó más información de cómo se escapó, y añadió que "no recuerda haber llegado a casa".

La británica asegura que la primera vez que contó lo que le había pasado fue en conversación con una psicóloga. Posteriormente, en algún momento alguien trató de chantajearla amenazándola con filtrar lo sucedido a los medios, pero la cantante contactó con la Policía y contó su historia a dos mujeres agentes. "La identidad del violador solo debe ser manejada por la Policía, es algo entre ellos y yo", añade.

Duffy confirma también que estuvo "en fuga" durante una década, mudándose "cinco veces en los tres años inmediatamente posteriores, sin sentirse nunca a salvo del violador", y finalmente encontró "la estabilidad para recuperarse" en "la quinta casa".

"Ahora puedo dejar esta década atrás. Donde debe estar el pasado. Espero que no haya más 'qué pasó con Duffy', ahora lo saben... y soy libre", concluye la cantante.

Duffy arrasó en el mundo musical cuando en el 2008 publicó su primer disco, 'Rockferry', que contenía el éxito 'Mercy'. Dos años después lanzó su segundo álbum, que no tuvo el éxito esperado y la artista se retiró de la vida pública, apareciendo tan solo como actriz de reparto en una película en el 2015.

En el 2009, obtuvo un premio Grammy al mejor álbum de pop vocal por 'Rockferry' y también fue nominada en las categorías de mejor artista nuevo y mejor interpretación vocal pop femenina por 'Mercy'.