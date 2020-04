¿Prohibido denunciar en la crisis del coronavirus en Ecuador? Un hombre es detenido por "actos de odio" y la CIDH se preocupa por "amenazas" a médicos

Este lunes, el ecuatoriano Wilmer Enrique A. V., de 44 años, fue detenido en Guayaquil, la ciudad que se ha convertido en el epicentro del coronavirus en el país, por el "presunto delito de actos de odio".

La Policía Nacional informó que la detención se realizó luego que se hicieran virales dos videos del aprehendido, "en los cuales utilizando fuertes calificativos se refiere reclamante contra el presidente Lenín Moreno Garcés, la clase política, banqueros y a la Policía Nacional, acusándola de mantenerlo en el poder".

En los videos, que aún están en las redes sociales, este hombre se queja del manejo de las autoridades frente a la crisis del coronavirus que, a la fecha, ha dejado 3.747 contagiados y 191 muertos confirmados, además de 173 "fallecidos probables", según las cifras oficiales.

"A ese maldito patuleco [en referencia a Moreno] me gustaría tenerlo enfrente y no me importa cuantos años de cárcel me tengan que dar, pero los detesto malditos (...) por culpa de la ineptitud y todos ustedes la gente se está muriendo", dice el detenido en uno de los videos.

En su queja, visiblemente exaltado, este hombre añadió: "Estoy perdiendo día a día a mi familia por ustedes, malos gobernantes".

También se refirió a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de quien dudó que se haya contagiado de coronavirus, y calificó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como una "maldita perra".

Trato diferenciado a alcaldes

El denunciante se refirió en uno de los videos al trato diferenciado que las autoridades nacionales, particularmente Romo, han dado a algunos alcaldes del país durante la crisis por la pandemia del coronavirus.

En concreto, recordó cuando Viteri bloqueó el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo, para impedir el aterrizaje de aviones de KLM e Iberia, que harían vuelos humanitarios a España

En esa oportunidad, Romo, en una entrevista donde fue consultada sobre el tema, dijo: "no es momento de polemizar entre autoridades. Debemos dar un ejemplo de unidad y coordinación".

Sin embargo, la semana pasada, el alcalde de Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, Luis Silva, se opuso al envío de funcionarios de la Policía Nacional que "han estado en contacto con pacientes contagiados del covid-19 y que pretenden ser trasladados a la Escuela de Formación de Policías" de su localidad, según dijo en un comunicado.

De acuerdo a la versión del alcalde, ante este incidente, Romo le dijo que se verían en 15 días "en los juzgados".

Además, la Policía Nacional, que está bajo la dirección del Ministerio que dirige Romo, informó sobre la salida del personal policial de Baños de Agua Santa a otros cantones.

"Procesos disciplinarios"

Por otra parte, desde la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), y en particular desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), manifestaron su "preocupación" por "las amenazas de aplicación de procesos disciplinarios contra de profesionales de la salud que denuncian la falta de insumos médicos", ante la crisis del coronavirus en el país sudamericano.

En su mensaje, la CIDH reconoce el esfuerzo que está haciendo Ecuador para la contención del coronavirus; no obstante, recuerda que "los profesionales de la salud deben contar con todos los materiales y equipamientos necesarios para su protección y para la labor que desempeñan".

Un profesional de la salud contó a RT, bajo anonimato, las carencias en los centros hospitalarios para atender a los contagiados por coronavirus.

"Encontramos desabastecimiento en todas las farmacias, tanto públicas como privadas, encontramos hospitales donde no tenemos camas, encontramos hospitales donde no existen ventiladores mecánicos, que son herramientas importantes para poder salvar la vida de la población. Tenemos en muchas ocasiones que esperar a que un paciente fallezca, que muera, para poder utilizar esa cama, utilizar ese respirador en otra persona", relató.

El pasado sábado, el presidente Lenín Moreno, informó sobre la llegada al país de tres envíos de equipos de protección para el personal sanitario del país, por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); e indicó que en los próximos días arribará un cuarto lote.

Hasta el pasado domingo, cuando se registraban 3.646 casos de contagiados por coronavirus, 1.600 (44 %) de los infectados correspondían a personal de salud, entre los que constan personal administrativo de los hospitales, médicos, enfermeros y auxiliares, precisó el viceministro de Atención Integral en Salud, Ernesto Carrasco.

El funcionario detalló que hasta este 5 de abril han fallecido por coronavirus 10 trabajadores de hospitales públicos.

Sin embargo, según el relato del profesional de la salud a RT, son más de "40 profesionales, entre enfermeros y médicos, que han muerto en esta pandemia".

Desde RT, además de este profesional de la salud, nos hemos comunicado con familiares de fallecidos durante la crisis de la pandemia del coronavirus en Ecuador y la gente, que ha ofrecido su testimonio, al igual que este trabajador, pide permanecer en el anonimato, por temor a represalias.

