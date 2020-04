Nicaragua informa que la cifra de contagiados por coronavirus se mantiene en tres casos

El secretario general del Ministerio de Salud de Nicaragua, Carlos Sáenz, informó este martes por la mañana en una rueda de prensa que los últimos resultados sobre posibles casos de covid-19 dieron todos negativos, y se mantiene la cifra de tres infectados en todo el país.

Así, los afectados por covid-19 son: un hombre de 70 años llegado desde EE.UU., quien presenta un estado de salud delicado pero estable; otro de 76 que también viajó al país norteamericano y tiene afecciones crónicas pero no refleja un estado crítico; y un ciudadano de 33, que hasta el momento no tuvo grandes conflictos de salud. Por otro lado, el Ejecutivo reporta que no hay transmisión local comunitaria.