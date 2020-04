Habitantes de una localidad en México queman un hospital donde serían trasladados pacientes con coronavirus

Un grupo de habitantes del municipio rural de Sabinas Hidalgo en Nuevo León, México, quemó este lunes un hospital de la zona, tras conocer que sería cedido a la Secretaría de la Defensa Nacional para recibir a pacientes con coronavirus.

"Fueron actos de vandalismo que reprobamos totalmente", manifestó el alcalde del municipio, Daniel González Garza, quien precisó que algunos vecinos del lugar "tienen miedo" de que los casos positivos de covid-19 sean atendidos en ese nosocomio.

La autoridad local relató en Notimex que los responsables del acto vandálico rociaron sustancias inflamables en muchas de las puertas del hospital, que aún no se encuentra completamente equipado, pues es una construcción reciente. "El pequeño tiempo en que se consumió la sustancia ocasionó daños a varias partes. En el interior no lograron hacer nada".

El alcalde agregó que los atacantes aún no han sido identificados. "Estamos coordinando con la autoridad estatal para la investigación y determinar quién o quiénes fueron los responsables. A mí me da coraje porque estamos pugnando porque se acabe el hospital y vienen a hacer destrozos, los que lo hicieron no tienen madre", dijo.

De acuerdo al último reporte entregado por la Secretaría de Salud, en el municipio mexicano de Nuevo León han fallecido cuatro personas por coronavirus.

