"Queremos ayudar a Colombia, pero no se deja": Maduro lamenta que Duque rechazara dos máquinas de despistaje de covid-19 ofrecidas por Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó este martes que el mandatario de Colombia, Iván Duque, se negara a recibir los equipos de despistaje de coronavirus que había ofrecido Caracas.

"Lamentamos mucho esto, queremos ayudar a Colombia, pero Colombia no se deja ayudar", enfatizó el mandatario desde el Palacio de Miraflores, tras detallar que el equipo ahora será enviado al Instituto Nacional de Higiene "para la atención de los venezolanos".

#EnVivo🔴| vía telefónica, Pdte, @NicolasMaduro He decidido que esas máquinas de detección de COVID-19 se incorporen al INH de Venezuela para proteger al pueblo. Queremos ayudar a Colombia, pero Colombia no se deja ayudar por culpa del Pdte @IvanDuque. #SemanaSantaEnFamiliapic.twitter.com/kz5a6cEfEf — MIPPCI (@Mippcivzla) April 7, 2020

Este martes, después de varios días de controversia por el destino de los aparatos, Duque se refirió al ofrecimiento de Maduro y aseguró que las máquinas "no son compatibles ni con el tipo de pruebas, ni con el tipo de reactivos, ni el material que se maneja en Colombia".

"A mí no me gusta dar ejemplos coloquiales, porque uno se puede equivocar. Ayer me decía un médico, le preguntaba, explíqueme bien lo de las máquinas. Y él me dijo: '¿Usted cuánto calza?'. Le dije, 'yo calzo 40'. Y me dijo '¿si yo le regalo unos zapatos 35 usted qué hace?' Me lo decía él coloquialmente", adujo el mandatario colombiano en entrevista con BluRadio.

Toque de queda en la frontera

Maduro también indicó que su gobierno se prepara para recibir a unos 15.000 venezolanos que "huyen de Perú, Ecuador y Colombia", y que prevén ingresar al país por los pasos fronterizos terrestres.

En ese sentido, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló este martes que hasta el día de ayer 2.135 venezolanos habían regresado al país desde Colombia, por la frontera con el estado Táchira, "y hoy están ingresando 356 más".

#EnVivo🔴| VP. Ejecutiva. @drodriven2: En el Edo. Táchira, se inició la atención médica gratuita a todos los connacionales que regresaron desde países de suramérica.#SemanaSantaEnFamiliapic.twitter.com/rMj1g8lse6 — MIPPCI (@Mippcivzla) April 7, 2020

Rodríguez detalló que a los retornados se les instruyó una cuarentena obligatoria de dos semanas, "pero además se les aplica la prueba de covid-19, se garantiza la alimentación, alojamiento y atención medica totalmente gratuita".

"Además, hay un toque de queda a partir de las 4:00 de la tarde hasta las 10:00 de la mañana, y controles sanitarios muy estrictos para evitar la posibilidad de un rebrote en Venezuela", agregó la vicepresidenta, en conversación con el presidente Nicolás Maduro.

Más ayuda humanitaria

Por último, el Jefe de Estado venezolano adelantó que este miércoles llegará ayuda humanitaria especial a Venezuela, por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Rusia.

"Quiero agradecer a los organismos internacionales y quiero agradecer a Rusia. Venezuela sí tiene amigos en el mundo, compañía y solidaridad verdadera, efectiva, concreta", dijo.

