"El gobierno nunca estuvo preparado para esto": Habla el sobrino de la 'paciente cero' de coronavirus en Ecuador

Pedro Valenzuela, sobrino de la fallecida 'paciente cero' de coronavirus en Ecuador, responsabiliza al gobierno de ese país de no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para haber diagnosticado a tiempo a su familiar, cuando ingresó al país proveniente de España.

En una entrevista a RT, Valenzuela afirma que el Ejecutivo "nunca estuvo preparado para esto", en momentos en que esta pandemia ha causado la muerte de por lo menos 191 personas, cifra que podría duplicarse debido a que hay otros 173 fallecidos probables por la covid-19, según el informe del Ministerio de Salud.

El joven, de 22 años, que habita en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, en el centro del país, también se ha referido a la filtración no autorizada del caso de su tía, la actuación de los medios y los ataques a los que se vio expuesta su familia tras conocerse la información.

El pasado 22 de febrero, luego de una fiesta de bienvenida, su tía, de 71 años, recién llegada de España, fue hospitalizada cerca de la ciudad de Guayaquil, epicentro del brote en el país. El 29 de ese mes se confirmó que padecía covid-19 y ese mismo día Ecuador informó que ese era su primer caso del virus. La paciente falleció por complicaciones derivadas de la enfermedad el 13 de marzo.

Informe filtrado y discriminación

Valenzuela cree que el informe médico de su tía se filtró de la Clínica Alcívar, donde fue hospitalizada, y afirma que a partir de allí "comenzó el seguimiento mediático". "No se tuvo que haber filtrado jamás porque es confidencialidad del paciente", critica.

Según ha dicho, el Ministerio de Salud Pública está investigando el caso.

Tras conocerse los datos de la paciente, "la gente reaccionó de manera agresiva con comentarios por las redes sociales, con amenazas". "La gente nos excluyó de la sociedad, se podría decir", denuncia.

"El gobierno nunca estuvo preparado"

Posteriormente, buscaron los nombres del resto de la familia y fueron expuestos, luego de que el Ministerio de Salud se refiriera al caso de su tía y a otros contagios en el grupo familiar, sin notificárselo previamente.

"El gobierno nunca estuvo preparado para esto", asevera. "Al comienzo la gente me decía: 'No seas alarmista, no culpes al gobierno, tu tía fue la que tuvo la culpa por ingresar al país así'". Sin embargo, el joven considera que si hubiera habido las medidas de seguridad adecuadas en el aeropuerto, la situación hubiera sido distinta.

La situación en Ecuador es crítica. En Guayas, en la región Costa, se encuentran 130 de los muertos confirmados, mientras que en Guayaquil hay 1.732 diagnósticos positivos y la ciudad se ha visto desbordada por el número de fallecidos, ya sea por covid-19 u otras causas.

Ante el creciente número de muertos, tanto en sus domicilios, como en los hospitales, la municipalidad de Guayaquil prometió entregar 4.000 ataúdes de cartón para poder sepultar los cadáveres acumulados.