"No me voy a quitar el uniforme": Médica colombiana denuncia discriminación en medio de la pandemia del coronavirus (VIDEO)

Una médica colombiana, de la ciudad de Cali, denunció, a través de un video en las redes sociales, la discriminación de la que fue objeto tras una guardia en plena emergencia sanitaria por el coronavirus.

En la grabación, la profesional de la salud comentó que, al salir de trabajar, fue a un supermercado a hacer su compra. "Desde que llegué me discriminaron porque llegué con mi uniforme", testificó.

En una entrevista con Semana, la médica, identificada como Ángela Villegas, contó que tras la difícil tarea para ingresar al establecimiento, un empleado, desde la distancia, le gritó: "¿Niña, usted ya se va a ir? Es que la gente está impaciente con su presencia aquí".

En medio del llanto, abandonó el lugar sin terminar de comprar.

"De verdad: no más discriminación al personal de salud, no me voy a quitar el uniforme para darle gusto a la ignorancia de la gente, de esa gente que no se cuida", enfatizó en el video, que grabó tras el incidente.

En la conversación con el medio colombiano, recordó que el personal de salud utiliza un traje especial para atender a pacientes con complicaciones respiratorias. "¿Cómo se les ocurre que portamos el mismo uniforme para atender a los sanos y enfermos?", se preguntó.

A las personas que la han discriminado, les recordó: "Somos nosotros hoy los que nos enfrentamos a esta situación sin saber qué nos espera, sin importar qué va a pasar con nosotros y con nuestras familias cuando nos exponemos a esta enfermedad".

Desde la cuenta de Twitter Promedicos (Médicos de Colombia) denunciaron que, además de este tipo de discriminación, el personal de salud se ha encontrado con trabas por parte de las autoridades policiales para su movilización durante la pandemia.

"Se están imponiendo comparendos (notificación formal de contravención) a personal de la salud por viajar al trabajo en su vehículo particular y por hacer mercado para ellos o sus familias. Esto es totalmente irregular y fuera de la normas vigentes", señala el texto.

