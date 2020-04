Un niño de cinco años muere tras ser alcanzado por una bala perdida en el balcón de su casa en EE.UU.

Un niño de 5 años falleció este lunes en EE.UU. luego de ser alcanzado por una bala perdida el pasado 31 de marzo mientras estaba en su casa de Houston (Texas), informan medios locales.

El pequeño Jordan Allen y su padre se encontraban en el balcón del segundo piso de su residencia jugando y grabando videos en TikTok. En un momento, el hombre se alejó de su hijo y entró al hogar por unos instantes, cuando de repente se escucharon unos cinco o seis disparos en un estacionamiento cercano.

Su familia reaccionó al ruido y corrió a protegerse, mientras que el papá regresó al balcón tras oír los gritos de ayuda del niño. Allí vio a Jordan tirado en el suelo y llamó a una ambulancia. El menor fue trasladado al Hospital Infantil de Texas con un impacto en la cabeza. Permaneció inconsciente y en la mañana de este 6 de marzo fue desconectado de su soporte vital.

Las autoridades de Houston están investigando el tiroteo y buscan a tres mujeres para interrogarlas, pero aún no han sido presentados cargos. Se presume que el infante no era el objetivo de la agresión armada y que el responsable huyó a toda velocidad en un auto, del cual aún no hay una descripción.

En el lugar de los hechos se encontraron casquillos de bala y varios automóviles resultaron dañados por los disparos, aseguró un portavoz de la Policía en diálogo con CNN.