Tras las críticas de Trump, el director general de la OMS pide no usar el covid-19 con fines políticos

La pandemia del coronavirus no debe ser politizada, afirmó este miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Mi consejo: tres cosas. Por favor, unidad a nivel nacional, sin usar el covid-19 para fines políticos. Segundo, solidaridad honesta a nivel global. Y liderazgo honesto de Estados Unidos y China", dijo Ghebreyesus durante una rueda de prensa virtual.

Críticas de Trump

Este martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó a la OMS acusándola de ser demasiado amable con China y de dar malos consejos sobre la lucha contra la pandemia.

"La OMS realmente lo arruinó. Por alguna razón, financiada en gran medida por EE.UU., está muy centrada en China. Le echaremos un buen vistazo", escribió el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter.

En una rueda de prensa el mismo día anunció que EE.UU. suspenderá su contribución a la organización. "Vamos a suspender los pagos a la OMS. Vamos a poner una suspensión muy poderosa sobre ellos, y ya veremos", ha aseverado Trump, al argumentar que el organismo parece "estar muy centrado en China" y "se equivocó en muchas cosas" al gestionar la propagación del coronavirus por el mundo.

No obstante, durante la misma comparecencia, apenas unos minutos después, aseguró que "no había dicho" que su país vaya a cortar el apoyo financiero. "No he dicho que vayamos a hacerlo, pero lo vamos a estudiar y vamos a ver", contestó a un periodista.