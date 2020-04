Bendiciones desde helicópteros, misas virtuales, procesiones en claustro: la Semana Santa en tiempos de coronavirus en América Latina

Misas vía telemática, bendiciones desde helicópteros, paseos rápidos de los santos por las calles, son algunas de las estrategias que la Iglesia Católica en América Latina ha puesto en marcha para celebrar la Semana Santa, en medio de las cuarentenas impuestas en los países de la región para evitar la propagación del coronavirus.

La primera celebración litúrgica en tiempos de coronavirus, previo a la Semana Santa, la hizo el propio papa Francisco. El pasado 27 de marzo, el sumo pontífice rezó por la humanidad. Lo hizo en la Plaza San Pedro del Vaticano, que se encontraba completamente vacía.

Entretanto, el 5 de abril ofició la misa de Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén y da inicio a la Semana Santa. Esta vez lo hizo en el interior de la basílica de San Pedro y no en la plaza vaticana, como es habitual. Fue la primera vez que se hacía esta celebración sin público.

Y las demás misas papales durante la Semana Santa, que también serán a puerta cerrada, se transmitirán a todo el mundo a través de las redes sociales del Vaticano.

Desde el Vaticano emitieron varias directrices, como la supresión del lavatorio de los pies y el monumento (donde se reserva la hostia consagrada) para el Jueves Santo; el Domingo Santo no habrá bautismo, bendición de la fuente ni rito de aspersión al pueblo. Asimismo, proponen celebrar las procesiones de esta fecha en septiembre, específicamente los días 14 y 15 de ese mes.

Sin embargo, desde la sede central de la Iglesia Católica, dejaron a consideración de la Conferencia Episcopal de cada país si en las celebraciones de la Semana Santa participa o no el pueblo; aunque las decisiones también están condicionadas por las medidas impuestas por los Gobiernos. Actualmente, en América Latina, los únicos países donde no se ha impuesto una cuarentena total son Brasil y Chile (solo aplica en algunas comunas); no obstante, la Iglesia tomó sus medidas.

Misas virtuales y televisadas

Otra de las directrices del Vaticano es que las misas sean televisadas o emitidas a través de las redes sociales y otros canales. Aclara que estos eventos deben ser "en directo, no grabados".

Esa es una de las medidas que ya han anunciado las conferencias episcopales en la mayoría de los países de la región.

En Costa Rica, el sacerdote Víctor Manuel Jiménez puso en marcha su creatividad y ofrece las misas con las fotos de los feligreses en las bancas de la congregación Nuestra Señora de Fátima de San José, que dirige.

En Brasil, la Confederación Nacional de Obispos anunció a sus cerca de 120 millones de feligreses que las misas serán transmitidas por radio, televisión y redes sociales.

En Cuba, la Conferencia de Obispos Católicos informó sobre misas radiales de 30 minutos los principales días de la Semana Santa. El domingo 12 de abril, así como fue el 5, la misa principal desde el Santuario de la Virgen en El Cobre es transmitida por la televisión local.

En Perú, las liturgias del monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal de ese país, que se harán a puerta cerrada en la Basílica Catedral de Trujillo, serán transmitidas por TV Perú (Canal 7), principalmente las del jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de abril.

Entretanto, en Argentina, el arzobispo Mario Poli celebrará una misa de Pascua sin fieles que se transmitirá por televisión y 'streaming'; y en Colombia, las misas también se llevan a cabo a puerta cerrada y son transmitidas por diversos canales.

Procesiones internas o reducidas

En Ecuador, por ejemplo, el Viernes Santo se hará la procesión de Jesús del Gran Poder en el convento franciscano de Quito. En la ceremonia participarán solo los 22 frailes que viven dentro del recinto religioso y no estarán los tradicionales cucuruchos (penitentes) ni las verónicas, que simbolizan a la mujer que se acercó a Cristo mientras iba al calvario y le limpió el rostro ensangrentado.

En México, se hará el viacrucis o Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, cuya edición, este año, es la número 177. No contará con los 2 millones de espectadores que acostumbran y será televisado por Canal 11 y Capital 21 y a través de las redes sociales. De los alrededor de 4.000 actores que suelen participar cada año, esta vez se redujo a 39, debido a la prohibición de reunión de más de 50 personas.

En Perú se cancelaron las procesiones de Ayacucho, que comenzaban el domingo de ramos y culminaban el de pascua, donde había marchas religiosas todos los días y visitas a 33 templos; mientras, en Argentina fue suspendido el tradicional viacrucis que se realiza anualmente en Buenos Aires, que culmina con una misa en la Catedral de la ciudad.

Bendiciones desde el aire

En Ecuador, la Iglesia anunció el recorrido en helicóptero, en varias ciudades, para bendecir a los fieles. Este Jueves Santo, hubo un recorrido por Quito, Ibarra, Riobamba, Ambato, Latacunga y Guayaquil.

En Guayaquil, además del recorrido del jueves, habrá otro el Viernes Santo. Esta es la urbe que se ha convertido en el epicentro del coronavirus en Ecuador. En el recorrido, los obispos de la Arquidiócesis local llevarán a bordo el Santísimo Sacramento, la copa que lleva las hostias y la imagen del Cristo del Consuelo.

Una acción similar hizo el pasado domingo, por la tradicional ofrenda de ramos, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. El sacerdote subió a un helicóptero junto a un busto de la Virgen Santa María La Antigua, patrona del país y sobrevoló la capital.

El Nazareno salió en Caracas

En Caracas, Venezuela, este miércoles 8 de abril hicieron un recorrido de la imagen del Nazareno por las calles, custodiada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, una actividad que ya había sido adelantada la semana pasada por la Iglesia Católica local.

La imagen fue trasladada a bordo del papamóvil, el vehículo que usó el papa Juan Pablo II Segundo durante su visita a Venezuela, en 1996.

Aunque las personas están obligadas a mantenerse en sus hogares, porque rige el confinamiento por el coronavirus, muchos salieron a las aceras para ver pasar al auto con la imagen del Nazareno. Otros siguieron al papamóvil en su vehículos, generando una procesión sobre ruedas.

Una situación similar se vivió en México el pasado domingo 5 de abril, cuando el sacerdote Jorge Alfonso García Martínez recorrió las calles en Ciudad Juárez, con el Santísimo, a bordo de una camioneta, para bendecir a los feligreses, muchos de los cuales salieron de sus casas para tomar la bendición.

Material para la "Semana Santa en familia"

La Conferencia Episcopal de Chile puso a disposición de los feligreses un apartado especial en su página web, donde ofrece diferentes recursos para que celebren la "Semana Santa en familia".

Además de las disposiciones del Vaticano, en esa web se encuentran textos para meditar cada día, materiales didácticos para realizar con los niños, recursos multimedia para los agentes evangelizadores, un viacrucis virtual y las fechas y horarios de las misas que serán transmitidas "vía streaming".

La Conferencia Episcopal Venezolana también publicó en su portal web material para la celebración de esta semana religiosa en casa, así como orientaciones pastorales para las fechas.

Lo mismo hicieron en Argentina, donde la Iglesia publicó un documento que tituló "Celebraciones para los hogares, Triduo Pascual 2020".

La Conferencia de Obispos Católicos en Cuba, por su parte, han compartido mensajes religiosos a través de WhatsApp.

Desde la Iglesia Católica de Perú dieron algunos consejos: colocar un mantel morado o un listón en la mesa del hogar los días lunes, martes y miércoles; mientras que el jueves invitan a decorar con blanco o plateado y el viernes con rojo.

Edgar Romero G.

¿No sabe si necesita hacerse la prueba del covid-19? Complete nuestro cuestionario para averiguarlo.