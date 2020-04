Un multimillonario distribuirá 10 millones de mascarillas protectoras a través de máquinas expendedoras en Hong Kong

Adrian Cheng,multimillonario de la lista de los líderes jóvenes más influyentes '40 menores de 40 años' del 2012 de la revista Fortune, anunció este lunes en su cuenta de Instagram que distribuirá 10 millones de mascarillas protectoras de forma gratuita, en medio la pandemia de coronavirus, a través de 35 máquinas expendedoras ubicadas en 18 distritos de Hong Kong (China).

"¡Máquina expendedora de máscaras faciales! Nuestros equipos han estado trabajando sin descanso para asegurarnos de que podemos producir máscaras faciales médicas de alta calidad aquí en Hong Kong. Hoy, me alegra compartir con todos ustedes que nuestras cuatro líneas de producción locales estarán en línea a partir de este mes, y donaremos 10 millones de máscaras de forma prioritaria a ocho organizaciones no gubernamentales en toda la ciudad, a través del programa de distribución 'Mask To Go'", escribió el coleccionista de arte y vicepresidente ejecutivo y director general de la compañía inmobiliaria New World Development.

Además, para evitar filas se emitirán 'tarjetas de canjeo inteligentes' registradas previamente, que los titulares pueden utilizar para recibir un paquete gratuito de 5 mascarillas médicas 'Made in HK' ('Hecho en Hong Kong') cada semana en uno de los centros designados.

Hasta el momento, según datos de la Universidad Johns Hopkins, en China se han registrado 82.809 casos de coronavirus y más de 3.300 decesos, mientras que 77.567 pacientes se han recuperado.

Mientras, Hong Kong suma 960 casos y 4 fallecidos a causa del covid-19.