Mike Pence advierte de que EE.UU. hará "duras preguntas" a la OMS sobre cómo pudo estar "tan equivocada" en su gestión de la pandemia

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció este miércoles en el programa televisivo 'Hannity' que EE.UU. hará "duras preguntas" a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre su manejo de la pandemia de coronavirus, después de que el director general de la institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtiera a los líderes mundiales de no "politizar" el brote.

Por su parte, Pence señaló que duda de que EE.UU. siga financiando a la OMS, tal y como lo había anunciado previamente Donald Trump, pero advirtió que dicha medida no excluye que la organización tenga que responder sobre "cómo pudo estar tan equivocada" en su gestión.

"Este es un presidente que cree en la rendición de cuentas, y los contribuyentes estadounidenses aportan decenas de millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud", dijo Pence. "Y como dijo ayer el presidente, sospecho que continuaremos haciendo eso, pero eso no significa que en el momento adecuado en el futuro no vamos a hacer las duras preguntas sobre cómo la Organización Mundial de la Salud pudo haber estado tan equivocada".

Además, el político hizo hincapié en las medidas adoptadas por Trump para frenar la propagación del coronavirus en enero, que incluyeron la suspensión de viajes desde China, mientras "solo unos días antes, la Organización Mundial de la Salud continuaba disminuyendo la amenaza del coronavirus y su impacto en China".

"Llegaremos a las respuestas de eso y pediremos responsabilidades, tal y como el pueblo estadounidense querría que hiciéramos", aseguró el vicepresidente.

Trump contra la OMS

Este martes, Donald Trump, criticó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acusándola de ser demasiado amable con China y de dar malos consejos sobre la lucha contra la pandemia.

"La OMS realmente lo arruinó. Por alguna razón, financiada en gran medida por EE.UU., está muy centrada en China. Le echaremos un buen vistazo", escribió el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter.

El inquilino de la Casa Blanca ha señalado que la OMS perdió el tiempo al principio del brote y debería haber tomado medidas "meses antes".

"Afortunadamente, rechacé sus consejos para mantener nuestras fronteras abiertas a China desde el principio. ¿Por qué nos dieron una recomendación tan defectuosa?", se preguntó Trump.

Asimismo, el mandatario señaló que la OMS "recibe grandes cantidades de dinero de Estados Unidos" y que el organismo está financiado en "mayor parte" por Washington.

"Vamos a suspender los pagos a la OMS. Vamos a poner una suspensión muy poderosa sobre ellos, y ya veremos", ha aseverado Trump. En conclusión, caracterizó a la OMS de "una gran cosa cuando sí funciona", pero aseguró que "no está bien, cuando dicen que cada tiro no da en el blanco".

No obstante, minutos después al contestar a la pregunta de una periodista de si es el momento adecuado para recortar la financiación a la OMS, el mandatario contestó: "No he dicho que lo vamos a hacer, pero lo vamos a estudiar y vamos a ver".

"La OMS se equivocó"

Al día siguiente, Trump afirmó durante una rueda de prensa que la OMS minimizó la amenaza del coronavirus y lo ha manejado de manera equivocada.

"La OMS se equivocó. Quiero decir que se equivocó mucho y de muchas maneras. Ellos también minimizaron la amenaza muy fuertemente", aseveró el mandatario, agregando que "esto no está bien".

En este contexto, Trump recordó que a lo largo de los años EE.UU. ha aportado a la OMS "cientos de millones de dólares" y, en concreto, el año pasado le proporcionó 452 millones de dólares. "Y China pagó 44 millones de dólares", puso de relieve el presidente, para finalmente concluir que la OMS tiene que "priorizar correctamente".

La respuesta de la OMS

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este miércoles que la pandemia no debe ser politizada.

"Si ustedes quieren ser explotados y tener muchas más bolsas de cadáveres, entonces háganlo. Si no quieren muchas más bolsas de cadáveres, entonces absténganse de politizarlo", dijo Ghebreyesus durante una rueda de prensa virtual.

Asimismo, los representantes de ese organismo negaron estar "centrados en China" y destacaron que no es el momento para congelar la financiación, algo con que amenazó el presidente de EE.UU.

"Todavía estamos en la fase aguda de la pandemia [de coronavirus], así que ahora no es el momento para recortar los fondos", dijo el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge.

Bruce Aylward, asesor superior del director general de la OMS, defendió por su parte el enfoque del organismo con respecto a China, afirmando que trabajar con Pekín resultó esencial para comprender la naturaleza del brote, que comenzó en la ciudad de Wuhan en diciembre pasado.

