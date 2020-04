Arabia Saudita: "Todo el acuerdo de la OPEP+ depende de que México lo acepte"

Los países miembros no han logrado cerrar el pacto para reducir la producción de petróleo, después de que la parte mexicana se opusiera a las condiciones de sus recortes.

El ministro de Energía saudita, Abdulaziz bin Salmán, ha declarado este viernes a Reuters que el acuerdo final entre los países de la OPEP+, que prevé reducir la producción de petróleo en 10 millones de barriles por día, depende de que México se una a los recortes.

El ministro ha expresado la esperanza de que el México vea que este acuerdo beneficia tanto al propio país latinoamericano como a todo el mundo. "Todo este acuerdo depende de que México lo acepte", ha concluido el príncipe Abdulaziz bin Salmán, quien también es uno de los hijos del rey saudita, Salmán bin Abdelaziz.

Los ministros de la OPEP+, tras una reunión virtual de varias horas celebrada este 9 de abril, no han logrado alcanzar un pacto para reducir la producción de petróleo para sostener sus precios, afectados por la pandemia de coronavirus, al no llegar a un consenso con México, que no se mostró de acuerdo con los términos propuestos.

La secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nale, después de abandonar la conferencia virtual de la OPEP+, publicó en su cuenta de Twitter que el país latinoamericano "ha propuesto una reducción de 100.000 barriles por día en los próximos 2 meses". Al mismo tiempo, según las fuentes de TASS, en la reunión de la OPEP+ del jueves a México le propusieron disminuir su producción en 400.000 barriles diarios, lo que provocó el rechazo de esta nación.