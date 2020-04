Estas son las nuevas funciones de WhatsApp que facilitarán la búsqueda de contenido y protegerán mejor sus datos

WhatsApp está trabajando en varias nuevas funciones, incluido un modo de búsqueda avanzada basado en contenido y la opción de proteger con contraseña las copias de seguridad de los mensajes, informó este martes el portal WABetaInfo, que detectó estas características en la versión beta 2.20.117 de WhatsApp para Android.

Así, el modo de búsqueda avanzada, que ya está presente en la versión beta 2.20.30.25 para iOS, permitirá examinar el archivo de mensajes de WhatsApp por tipo de contenido para encontrar rápidamente lo que se está buscando.

Junto con ello, los usuarios de Android pronto podrán proteger sus datos con 'Protect Backup'. Con la nueva función, al realizar una copia de seguridad de los mensajes el internauta verá una opción para introducir una contraseña con el fin de encriptar los futuros archivos guardados.

No obstante, hay que tener en cuenta que esta contraseña no se almacenará en los servidores de WhatsApp o Facebook, por lo que, si el usuario la pierde, no podrá recuperar su historial de chat de la copia de seguridad.

Además, WABetaInfo informa que WhatsApp ha introducido nuevas reglas de descarga automática que estarán siempre habilitadas de manera predeterminada en las próximas actualizaciones. Así, las imágenes, videos, documentos y mensajes de voz enviados con frecuencia nunca se descargarán automáticamente del servicio de mensajería.

