López Obrador alcanza acuerdo con Trump y EE.UU. reducirá 250.000 barriles más de petróleo para compensar a México

El presidente de México, Andrés López Obrador, anunció este viernes que su país llegó a un acuerdo con su par estadounidense, Donald Trump, para disminuir 100.000 barriles diarios de la producción de petróleo mexicano, mientras que EE.UU. se comprometió a reducir adicionalmente los 250.000 que en un principio le correspondían al país latinoamericano.

López Obrador manifestó que su país argumentó el pasado jueves en la reunión con la OPEP+ que no podía reducir su producción de crudo en 23 %, como Arabia Saudita y Rusia, porque la producción de esos países es de unos 12 millones de barriles diarios y que México produce aproximadamente entre un millón y 650.000 barriles diarios.

El mandatario afirmó en su rueda de prensa matutina que su país estuvo reticente a llegar un acuerdo hasta el final porque le ha costado "mucho esfuerzo" aumentar la producción y afirmó que durante las gestiones anteriores en México la política petrolera fue "un rotundo fracaso". "Aquí hemos hablado de cómo durante 14 años consecutivos dejaron caer la producción de petróleo en el país".

Un día antes

El jueves, los ministros de la OPEP+, tras una reunión virtual de varias horas, no habían logrado alcanzar un pacto para reducir la producción de petróleo en 10 millones de barriles diarios para sostener los precios del crudo, afectados por la pandemia de coronavirus, al no llegar a un consenso con México, que no se mostró de acuerdo con los términos propuestos.

Tras abandonar el encuentro, la secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nale, publicó en su cuenta de Twitter que el país latinoamericano había propuesto "una reducción de 100.000 barriles por día en los próximos dos meses", una cifra muy alejada de los 400.000 barriles que le habían sugerido disminuir durante la reunión.