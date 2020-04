Correa: "Ecuador es el país que peor ha manejado la pandemia en América Latina"

En Ecuador, el segundo país por número de contagios en Latinoamérica, los presos empiezan a fabricar ataúdes ante el colapso del sistema funerario y de salud.

Además, aumenta la indignación de los servidores públicos que denuncian impagos. El Contralor del Estado pidió explicaciones al ministro de Finanzas y recordó la violación de derechos y de la Constitución que supone.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa considera que la respuesta de las autoridades locales a la crisis fue la peor de toda la región.



Correa cree que las autoridades del país no han sabido manejar la pandemia. "Es el país que peor ha manejado la pandemia en América Latina. Es el país que de lejos tiene la mayor cantidad de muertos por habitante, porque no hicieron lo que tenían que hacer por demagogos", asegura el exmandatario.

Además, denuncia falta de liderazgo a la hora de tratar las muertes. "Aquí los familiares no encuentran a sus muertos, y si los encuentran no hay cómo enterrarlos, no hay ataúdes, tienen que enviarlos a fosas comunes", dice Correa.

"Eso es indolencia, eso es falta de liderazgo", lamenta el expresidente, quien asegura que en Ecuador hay capacidad de proporcionar ataúdes para "atender la tragedia" que el país está enfrentado.

"Se pueden hacer las cosas de mucho mejor manera, se puede tratar a la gente dignamente [...] Les aseguro que los ricos siempre tendrán cómo conseguir ataúd para ser bien enterrado, y los pobres que tengan cajas de cartón", dijo Correa.

En cuanto a la respuesta económica a la crisis generada por la pandemia, el expresidente ecuatoriano considera que el Gobierno no ha hecho nada para respaldar la economía. Correa insta a "apoyar a los hogares, a los servicios, a las empresas" y a hacer uso del fondo de liquidez para "respaldar la falta de pago de las deudas".

"Hay que posponer el pago de las deudas, el pago de servicios básicos como luz y agua, hasta que la gente pueda de nuevo tener trabajo", sugirió Correa.

Este viernes, Ecuador sumó más de 2.000 casos positivos de coronavirus en la última jornada, siendo el total de contagios de 7.161; el número de fallecidos asciende a 297.