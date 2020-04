Islandia ofrece pruebas masivas por el covid-19 incluso para casos asintomáticos: ¿cómo funciona su estrategia?

La compañía deCode Genetics, con sede en Reikiavik (Islandia), ofrece pruebas gratuitas y voluntarias a los ciudadanos del país insular, que actualmente tiene una de las proporciones más altas en el mundo de pruebas realizadas per cápita.

Según la empresa, someter a las pruebas a personas que ni siquiera presentan síntomas es una forma de encontrar casos no detectados y detener la propagación de la enfermedad.

Hasta la fecha, el 9 por ciento de la población ha sido sometida a los test. Varios datos apuntan a que la estrategia de llevar a cabo pruebas masivas en la población ayuda a limitar la transmisión.

"Ahora hay más personas mejorando de las que están siendo infectadas. No estamos sobre la colina, sino cerca de ella", dijo, citado por The New York Times, Kjartan Hreinn Njalsson, asistente del director de Salud de Islandia.

Este miércoles, entre las 30.000 muestras analizadas se detectaron al menos 1.600 casos positivos. Seis personas han muerto de covid-19 en el país. Además, casi la mitad de los pacientes que dieron positivo no presentaban síntomas en el momento de someterse a la prueba.

Para hacerse el test, los ciudadanos deben tener síntomas como fiebre o pertenecer a un grupo de alto riesgo, como el de los trabajadores sanitarios o las personas que han estado en áreas de alto riesgo. Pero casi todos los demás también pueden apuntarse para pasar la prueba.

Las pruebas masivas permitieron a las autoridades evitar restricciones severas como las introducidas en otros países europeos. Ejemplo de ello es que las escuelas primarias y las guarderías del país siguen abiertas.

El principal epidemiólogo de Islandia, Thorolfur Gudnason, explicó que las escuelas primarias y las guarderías podrían permanecer abiertas con clases limitadas y distanciamiento social por parte de los maestros porque los estudios han demostrado que "la infección en los niños es rara".

Además, aseguró que el país está usando "medidas extremas con detección rápida", y señaló que la mayoría de los nuevos casos encontrados provienen de personas que ya están en cuarentena.