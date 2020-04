Trump: "Boeing aún no ha pedido ayuda por la recesión debido al coronavirus, pero creo que lo hará"

El coronavirus se suma a la anterior crisis del 737 MAX en la lista de circunstancias que podrían llevar al gigante aeroespacial estadounidense a despedir a unas 150.000 personas, informa de The Wall Street Journal.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado este viernes que su Administración adoptará las medidas necesarias para ayudar a la multinacional estadounidense Boeing si la empresa solicita asistencia financiera para hacer frente a la recesión causada por la pandemia de coronavirus.

Trump ha indicado que EE.UU. "no puede dejar que le pase nada a Boeing" porque la constructora aeronáutica "tiene mucho potencial". El mandatario añadió que miembros de su Administración se reunirán con ejecutivos de Boeing durante un encuentro que mantendrán próximamente con directivos del sector aeronáutico.

El Departamento del Tesoro reservó hasta 17.000 millones de dólares de ayuda para Boeing como parte del paquete de rescate para la industria aérea, no obstante la constructora hasta el momento no la ha solicitado oficialmente.

"Boeing todavía no ha pedido ayuda, pero creo que probablemente lo hará", ha comentado al respecto Trump. Además, el mandatario eludió la pregunta relacionada con los reportes de que Boeing esté considerando despedir hasta el 10% de su personal debido a la recesión causada por el coronavirus.

Reportes

Este 9 de abril, The Wall Street Journal informó, citando fuentes familiarizadas con el asunto, de que Boeing Co. estaría evaluando un plan de recortes de gasto que incluiría el despido del 10% de su plantilla, unos 150.000 trabajadores. El programa de reducción de presupuestos incluiría despidos voluntarios y jubilaciones anticipadas, así como los llamados 'buy-outs'. Sin embargo, se menciona que la compañía aún no ha tomado una decisión final.

De acuerdo con el periódico, el área comercial de la compañía, que ha estado bajo presión debido a la crisis en la industria, sería la que más reduciría su personal.

Boeing ha reducido paulatinamente sus operaciones en varias plantas de EE.UU. debido al covid-19. El pasado 8 de abril suspendió todas las operaciones en Carolina del Sur, y a finales de marzo ya había paralizado sus trabajos en Puget Sound (Washington) y en Filadelfia (Pensilvania).

Pero no solo el coronavirus ha afectado las finanzas de la compañía, también lo hicieron los accidentes que protagonizó su modelo 737 MAX. En menos de medio año, su avión más vendido sufrió dos accidentes que dejaron un total de 346 muertos. Las tragedias obligaron a cancelar la producción de ese modelo y a indemnizar a las familias de las víctimas. La crisis derivada llevó a Boeing Co. a cerrar el 2019 con pérdidas de 636 millones de dólares, lo que supuso su primer año con cifras negativas en dos décadas.

La semana pasada, el director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, describió un plan de despidos voluntarios para los empleados, al tiempo que advirtió que la pandemia tendría un impacto duradero en la industria aeroespacial, informa Reuters.

La compañía había congelado anteriormente la contratación y el pago de horas extras, excepto en ciertas áreas críticas.