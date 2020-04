La Policía logra arrestar a un hombre acusado de asesinar a su esposa gracias a unos mensajes sobre la infección con coronavirus de la mujer

Un estadounidense fue acusado la semana pasada de asesinato en segundo grado y secuestro en relación con la desaparición de su esposa, gracias a unos mensajes que aparentemente había escrito la mujer diciendo que estaba infectada con el nuevo coronavirus, según informó el canal CBS 12.

Gretchen Anthony desapareció a mediados de marzo poco después de solicitar el divorcio de su esposo, David Anthony. La Policía comenzó a investigar el caso el 25 de marzo después de que varias personas informaran haber recibido mensajes de texto "sospechosos" supuestamente enviados por Gretchen.

En esos mensajes la mujer decía que le habían diagnosticado un caso "agudo" de covid-19 y que estaba siendo retenida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades después de ser revisada en un centro médico de la ciudad de Jupiter, en Florida.

No obstante, el establecimiento informó que no tenía registro de la admisión de la mujer, mientras que sus datos de seguro no indicaban ninguna actividad reciente. Además, los testigos señalaron que los mensajes recibidos estaban escritos con un lenguaje que Gretchen Anthony normalmente no usaría.

Agentes de Policía encontraron el coche de la mujer en el estacionamiento del hospital, así como imágenes de cámaras de vigilancia del centro médico que mostraron a un hombre saliendo del vehículo y alejándose.

Además, varios vecinos de la pareja confirmaron a la Policía que el pasado 21 de marzo ambos mantuvieron una fuerte discusión, durante la cual se escucharon los "gritos espeluznantes" de la mujer.

Como resultado, David Anthony fue arrestado por la Policía en Las Cruces el pasado 31 de marzo. "A medida que avanzó la investigación y se recopilaron más pruebas, se cree que David Anthony es responsable de la desaparición [de su esposa] y homicidio relacionado, que se determinó que ocurrió el 21 de marzo de 2020", comunicaron los agentes, que continúan buscando a Gretchen Anthony.

