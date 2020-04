Billie Eilish responde a las críticas de sus publicaciones en traje de baño

La cantante estadounidense Billie Eilish volvió a hablar este jueves durante una entrevista con la revista Dazed sobre su experiencia con los 'haters' y las expectativas de la sociedad para que se vista de cierta manera, luego que varias personas criticaran sus recientes publicaciones en traje de baño.

En enero, la joven estrella, que suele ocultar su cuerpo bajo atuendos holgados, viajó a Hawái para pasar las vacaciones. Desde la isla publicó varias imágenes a través de su cuenta de Instagram, en algunas de las cuales aparece en bikini. Estas últimas recibieron distintas reacciones sobre su figura por parte de sus seguidores.

"Hubo comentarios como 'ya no me gusta porque tan pronto como ella cumple 18, es una puta'", dijo Eilish, admitiendo que no puede "ganar" a los 'haters'.

"Hubo un momento el año pasado en que estaba desnuda y no reconocí mi cuerpo porque no lo había visto en mucho tiempo. A veces lo veía y decía: '¿de quién es ese cuerpo?'", reveló la cantante.

"No es que me guste [mi cuerpo] ahora, solo creo que estoy un poco a gusto con él", señaló.

La joven de 18 años subrayó que va a vestirse como quiera. "Si hay un día en el que pienso: 'Sabes qué, me siento cómodo con mi vientre en este momento y quiero mostrar mi vientre', debería poder hacerlo", concluyó Eilish.

El pasado marzo, Billie Eilish protestó contra las críticas a su cuerpo y apareció ante sus seguidores en ropa interior, para denunciar el 'body shaming' ('humillación corporal', en inglés), un tipo de discriminación basada en la apariencia física.

