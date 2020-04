Alberto Fernández sobre la cuarentena: "Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, defendió los pasos que se dieron para contener la propagación del coronavirus en el país, entre ellos el aislamiento obligatorio, a pesar de su posible impacto para la economía.

"El coronavirus nos enfrentó a todos los argentinos a un dilema, sobre qué es lo importante y qué lo innecesario", declaró en el marco de una entrevista con Net TV, emitida este sábado.

El mandatario señaló que "prefiere tener un 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina", añadiendo que "de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve". Las personas que "plantean el dilema" entre la economía y salud "están diciendo algo falso", opinó el presidente argentino.

Sin embargo, Fernández destacó que está claro que hay que "salvar la economía", "preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes empresas también". Declaró que tiene que preservar a quienes "produzcan e importan, porque le hacen falta las divisas para comprar respiradores".

"Todo eso yo lo sigo atendiendo, no lo desatendí nunca. [...] no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y por lo tanto no puedo hacerme distraído frente a eso", declaró.

En cuanto a la decisión de imponer una cuarentena en el país, el presidente hizo hincapié en que nunca dudó en hacerlo porque "no podría vivir en paz sabiendo que, pudiendo evitar una muerte, dejé que esa muerte ocurra".

Este viernes, Fernández anunció la prolongación de la cuarentena, establecida en el país debido a la pandemia de coronavirus, hasta el 26 de abril. "Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio", afirmó.

Hasta la fecha, el país latinoamericano ha registrado 2.208 contagios y 95 muertes por covid-19.

