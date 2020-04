Un ícono del fútbol italiano vence al cáncer y ya no tiene "que dibujarse las cejas con un lápiz" por la quimioterapia

Gianluca Vialli fue diagnosticado con un cáncer de páncreas, y sus últimos resultados médicos no mostraron signos de la enfermedad.

El exfutbolista y entrenador italiano Gianluca Vialli anunció que finalmente se ha curado del cáncer de páncreas que padecía después de varios años de lucha contra esa enfermedad.

"Estoy bien. En diciembre terminé 17 meses de quimioterapia, un ciclo de ocho meses y otro de nueve. Fue difícil, incluso para alguien fuerte como yo, tanto física como mentalmente", dijo en declaraciones al diario La Repubblica.

Vialli, de 55 años y quien fuera centro delantero de la U.C. Sampdoria, Juventus de Turín, Chelsea F.C. y la selección italiana, reveló en 2018 que venía librando desde un año antes una batalla contra el cáncer.

El exjugador destacó ahora que los resultados de sus recientes análisis médicos no mostraban signos de la enfermedad después de los últimos dos ciclos de tratamiento de quimioterapia.

"Las pruebas no muestran signos de la enfermedad. Estoy contento. Recuperar mi salud significa volver a verme en el espejo, ver crecer el cabello, no tener que dibujarme las cejas con un lápiz. En ese sentido, me siento muy afortunado en comparación con muchos otros", manifestó.