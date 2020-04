Jugador de la NBA que se mofó del coronavirus recibe amenazas de muerte tras contraer el covid-19

Rudy Gobert, jugador de los Utah Jazz de la NBA, asegura que recibió amenazas de muerte luego de que se conociera que había dado positivo por coronavirus.

Gobert dio positivo por covid-19 el 11 de marzo, a lo que la liga reaccionó inmediatamente suspendiendo el mismo día la temporada. Dos días antes, el 9 de marzo el pívot francés se burló sobre el pánico provocado por coronavirus: tras una conferencia de prensa Gobert tocó los micrófonos de los periodistas que estaban colocados en la mesa. Una vez que se enteró de su enfermedad, el baloncestista pidió disculpas en sus redes sociales a las personas que "pudo haber puesto en peligro".

Hace un par de días, Rudy Gobert, pivot de #UtahJazz se hizo el gracioso y desafió al #Coronavirus tocando todos los micrófonos de los periodistas en una conferencia de prensa.Hoy se conoció que dio positivo.La #NBA suspendió toda la temporada por eso.pic.twitter.com/VqnC187SeK — Pablo Lisotto (@plisotto) March 12, 2020

El deportista se recuperó del covid-19 el 27 de marzo y en sus nuevas declaraciones se disculpó de nuevo, sobre todo por el incidente de los micrófonos.

A pesar de las amenazas, el francés espera que el haber dado positivo sirviera para que otra gente se tomara en serio la situación, algo que, él mismo reconoce, no hacía hasta que le tocó enfrentarla: "Yo fui el que estuvo frente a todo eso y mi nombre estaba ahí, me venían un montón de cosas; pero al mismo tiempo, me sentí contento porque probablemente fui capaz de salvar miles y miles de vidas y proteger a un montón de gente de contagiarse con este virus".