Muere un marinero que contrajo coronavirus en el portaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt

Un marinero que dio positivo por coronavirus mientras estaba a bordo del portaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt ha muerto. La noticia fue confirmada por la Marina de EE.UU. este lunes.

El paciente, no identificado, permanecía en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la Marina en la isla de Guam. "El nombre del marinero se retiene hasta 24 horas después de la notificación de los familiares", explicó la Marina en un comunicado de prensa en su sitio web.

Asimismo, un portavoz de esta división señaló que la víctima es el primer marinero del país en fallecer por covid-19. De momento, 550 miembros de la tripulación del portaviones han dado positivo con el nuevo coronavirus.

"El marinero dio positivo en el examen de covid-19 el 30 de marzo, fue retirado del barco y colocado en una casa de aislamiento en la Base Naval de Guam con otros cuatro marineros del USS Theodore Roosevelt (CVN 71). Al igual que otros marineros en aislamiento, recibió chequeos médicos dos veces al día por parte de los equipos médicos de la Marina", reza el texto de la institución.

Coronavirus a bordo

El brote de la enfermedad a bordo del USS Theodore Roosevelt se desató a finales de marzo y ha desencadenado problemas en las altas esferas de la Armada.

La semana pasada, el capitán del portaviones, Brett Crozier, que también acabó dando positivo, fue destituido de su cargo después de que se filtrara una carta en la que pedía a sus superiores tomar acciones inmediatas para ayudar a su tripulación tras registrarse varios casos de covid-19 en la nave.

En su mensaje, el capitán expresaba que si la Armada no actuaba de inmediato, estaría fallando en salvaguardar adecuadamente a su "activo más confiable", en referencia a su tripulación. "No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir", escribió el militar.