¿Por qué los venezolanos en Colombia regresan a su país en medio de la pandemia?

En la frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada desde mediados de marzo como parte de las medidas para contener el avance del coronavirus, se ven diariamente a centenares de migrantes venezolanos retornar a su país de origen, sin recursos y golpeados por los "daños colaterales" de la pandemia.

Al principio entraron al país por los pasos ilegales, conocidos como trochas, después de pagar a distintos grupos delictivos que controlan estos caminos. Sin embargo, días más tarde, el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió facilitarles el retorno a través de un paso humanitario, habilitado entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, bajo un riguroso control sanitario.

Hasta ahora, según cifras oficiales de Venezuela, 5.791 migrantes desanduvieron sus pasos y regresaron provenientes de Ecuador, Perú y mayoritariamente Colombia, pues la cuarentena decretada por el Gobierno de Iván Duque les impide ganarse la vida. El impacto es significativo para ese colectivo, en vista de que al menos 90 % de los venezolanos en el país vecino se dedican a empleos informales, y no contaron con apoyo oficial a pesar de la emergencia.

"Lo que prevalece en cuanto a informalidad no son las ventas ambulantes sino otros fenómenos como empleos informales en locales fijos u oficinas, salas de belleza, restaurantes, hoteles, establecimientos de comercio en términos generales", apunta un informe del Departamento de Estadísticas colombiano (Dane), que detalla que la brecha salarial entre los trabajadores venezolanos y los empleados colombianos es cercana al 40 %.

Situación insostenible

"No podemos pagarles el arriendo (alquiler), no se lo estamos pagando a los colombianos, menos a los venezolanos. Ya les pagamos la comida, el nacimiento, el jardín, la escuela, con los impuestos de los bogotanos. Llevamos tres años pagando eso", dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su cuenta oficial en Twitter, después de que la prensa registrara el desalojo de familias venezolanas tanto de pensiones que no podían cancelar, como de albergues gubernamentales.

Con absoluta generosidad, sin un peso del gobierno nacional, por 3años los bogotanos con nuestros impuestos hemos cubierto la salud, jardin, escuela y alimentación a los niños y empleo a familias venezolanas.Pedimos ayuda del gobierno nacional por cuarentena y salimos a deber... pic.twitter.com/3VqjJ9WT4b — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 2, 2020

La mayoría de los venezolanos regresaron en autobuses coordinados por gobernaciones, alcaldías y asociaciones de migrantes de ambos países. No obstante, otros retornaron en camiones ganaderos, "pidiendo colas" (autostop) o caminando. Algunos viajan desde ciudades cercanas, pero otros emprenden una travesía desde sitios tan lejanos como Pasto, limítrofe con Ecuador.

Frente a la movilización de diferentes grupos ciudadanos venezolanos, por carreteras del país, @MigracionCol se permite aclarar 👇🏼https://t.co/npRA4YSQflpic.twitter.com/UiN4ZPWkb3 — Migración Colombia (@MigracionCol) April 11, 2020

¿Quiénes son y a dónde vuelven?

La mayoría de los ciudadanos que hoy retornan a Venezuela optaron por emigrar ante la coyuntura económica que golpea a su país de origen, y que se agrava a medida que arrecian las sanciones económicas de EE.UU. No obstante, la crisis sanitaria desatada por el coronavirus en toda la región, aunada a la fragilidad social y económica en la que se mantuvieron por meses, les obligaron a regresar.

El dirigente Freddy Bernal, designado como protector del fronterizo estado Táchira, destaca que entre los retornados hay "más de 370 casos de desnutrición severa". Por esa razón, el Gobierno venezolano activó un plan especial junto al Instituto Nacional de Nutrición (INN) para atender a la población que regresa.

En declaraciones desde la frontera, la autoridad precisó que todos los connacionales que vuelven al país están bajo una cuarentena de 14 días en 18 Puntos de Alojamiento Social Integral (PASI), acondicionados en distintas unidades educativas de seis municipios de Táchira, donde "se instalaron más baños con duchas y lavaderos, luminaria, seguridad, entre otras cosas".

En estos lugares de acogida, las autoridades les garantizan alimentos y les realizan las pruebas de detección de covid-19, además de revisiones médicas generales, pues "algunos tienen hepatitis, otros tuberculosis y también hay casos de VIH", dijo Bernal. Asimismo, dos mujeres dieron a luz el pasado 13 de abril.

"Cada espacio se transforma en un recinto de estricta seguridad militar, nadie puede salir y nadie puede entrar, no es un centro de vacaciones. Es un espacio bajo estrictas medidas de seguridad y sanitarias", remarcó.

¿Por qué regresan?

Julieth Aldana es una venezolana, originaria del estado Miranda, que ahora regresa al país después de una estancia Bogotá. Desde Táchira, cuenta a este medio que la cuarentena es "muy dura", pero la pondera en mejores términos que su paso por Colombia.

"Teníamos que correrle a los policías para poder trabajar en las calles y llevar algo a casa. Después de la situación del virus, tuvimos que devolvernos porque allá teníamos que pagar arriendo y si no trabajábamos, no podíamos pagar. Nos corrieron del arriendo y nos toco devolvernos", cuenta.

Ella considera que a los refugios habilitados por el gobierno venezolano "aún les faltan muchas cosas", pero dice que mantiene la calma mientras pasan los días y puede retornar definitivamente a su casa. "Todos están muy pendientes, los niños han comido, siempre nos traen alimentos. Nos habían dicho que nos iban a tirar en el terminal, pero no ha sido así, yo me siento bien acá".

Algo similar le ocurrió a Milagros Morín, una venezolana proveniente de Caracas que estaba en Medellín tratando de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, fue desalojada de su vivienda por no poder pagar el alquiler.

"El trato de las autoridades colombianas fue horrible, nos intentaron pegar, nos mandaron antimotines, nos lanzaron bombas lacrimógenas, no les importaba ni que hubiese niños", relata Morín, quien carga a cuestas el temor de tener que "empezar de cero", esta vez en su propio país. Ambas coinciden en una pregunta: ¿en qué se invirtió el dinero que recibió Bogotá para atender a la migración venezolana?

Colombia pide más recursos

Desde 2017, Colombia recibió 950 millones de dólares de EE.UU., la Unión Europea y el Banco Mundial para atender a la migración venezolana. A este monto deben sumarse las ayudas provenientes de Naciones Unidas y varias Organizaciones No Gubernamentales.

Este lunes, además, el gobierno de Iván Duque solicitó a la comunidad internacional, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, "incrementar los recursos destinados a apoyar los esfuerzos de Colombia en la atención integral de los migrantes provenientes de Venezuela, especialmente en la superación de la emergencia generada por el covid-19".

Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estimó que la cifra de venezolanos que retornarán de Colombia "superará los 15.000" en los próximos días, y serán recibidos "con los brazos abiertos".

"Llegan perseguidos por la xenofobia y el racismo, aquí los vamos a recibir con amor y serán atendidos con todos los beneficios", señaló el mandatario, quien desde agosto del 2018 lanzó el 'Plan Vuelta a la Patria', a través del que casi 20.000 connacionales han regresado, en avión, al país.

Les ratifico todo mi apoyo a los miles de compatriotas que están llegando a nuestras fronteras, los recibimos con los brazos abiertos. Les pido máxima disciplina en el cumplimiento de la cuarentena para cuidar de la salud de Venezuela. ¡Esta es su Patria y hay que protegerla! pic.twitter.com/xVBrsr0YC3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 13, 2020

Hasta el momento, Venezuela registra 189 casos de coronavirus. De esta cifra, 110 se han recuperado (58 %), 69 permanecen en centros médicos públicos y privados, dos en hoteles, uno en aislamiento domiciliario y nueve han fallecido.

En total, se han aplicado 203.108 pruebas diagnósticas, lo que convierte a Venezuela en el país de América Latina y el Caribe con mayor despistaje.

Mientras tanto, en Colombia existen 2.852 pacientes detectados con covid-19. De esa cifra, 319 se han recuperado, 324 están en el hospital, 106 en cuidados intensivos, 1.991 permanecen bajo vigilancia en su casa y 112 fallecieron.

Jessica Dos Santos