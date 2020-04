Trump aprovecha una rueda de prensa sobre el coronavirus para divulgar un video que aplaude su respuesta al brote

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechó su rueda de prensa de este lunes sobre el coronavirus para mostrar un video que elogia su manejo de la crisis, después que algunos medios estadounidenses criticaran sus decisiones con respecto al covid-19 y apuntaran que el mandatario esperó demasiado para actuar.

El video, de varios minutos, promociona las primeras restricciones de viajes desde China que dictó el jefe de la Casa Blanca y reecoge las expresiones de agradecimiento a Trump de algunos gobernadores por ofrecer asistencia federal a sus estados, además de incluir extractos de citas de algunos medios de comunicación liberales que aparentemente minimizaron la gravedad del problema.

President Trump plays campaign-style video at press briefing defending his response to coronavirus pandemic pic.twitter.com/HwAThsSYCG — Breaking911 (@Breaking911) April 13, 2020

"Es muy triste cuando la gente escribe historias falsas", indicó Trump durante la rueda de prensa. "No me importa que me critiquen, pero no cuando se equivocan, no cuando la gente ha hecho un gran trabajo", aseguró.

Cuando uno de los reporteros apuntó que el video parece un anuncio de campaña y preguntó quién lo produjo, Trump insistió en que el clip fue creado en unas dos horas por "un grupo en la oficina", que "solo reunió algunos clips".

Además, arremetió contra una corresponsal de CBS News, Paula Reid, quien indicó que el video deja ver "una brecha completa" y le preguntó qué hizo su Administración para prepararse para el brote "durante todo el mes de febrero". "Mucho, mucho. De hecho, le daremos una lista", declaró Trump, tachando a la periodista de "falsa".

CNN y MSNBC cortan la transmisión

CNN interrumpió su cobertura en vivo de la rueda de prensa mientras se transmitía el video, ejemplo que siguió MSNBC. "Estamos cortando lo que no era una sesión informativa de la Casa Blanca sobre el coronavirus", anunció el presentador de MSNBC, mientras que el de CNN acusó a la Administración de "reproducir un video de propaganda a expensas de los contribuyentes en la sala de reuniones de la Casa Blanca".

Durante la misma rueda de prensa, Trump aseguró que el número de nuevas infecciones diarias por coronavirus en EE.UU. "se mantuvo plano en todo el país" en los últimos días, añadiendo que la estrategia adoptada por el Gobierno para luchar contra el covid-19 "está funcionando".

EE.UU. sigue siendo la nación con mayor cuantía de contagios, al acumular más de 682.000 casos y más de 23.000 muertes por covid-19, según los últimos datos actualizados por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

